ضبط "سودانية" لمحاولتها تهريب منشطات جنسية بـ550 ألف جنيه

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة محاولة راكبة سودانية تهريب كمية من الأدوية والمنشطات الجنسية لدى عودتها قادمة من بريطانيا، لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأفاد مصدر جمركى بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من لندن اشتبه مأمورا الجمرك فى الراكبة، وعثر بحوزتها على المضبوطات بعد تفتيش حقائبها والتى قدرت بنحو 550 ألف جنيه.

وأمر عمر سعد مدير جمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكبة وحفظ المضبوطات بوديعة الجمارك.

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