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إخماد حريق شبّ بزراعات النخيل بنصر النوبة بأسوان

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إخماد حريق شبّ بزراعات النخيل بنصر النوبة بأسوان إخماد حريق شبّ بزراعات النخيل بنصر النوبة بأسوان
تمكنت الحماية المدنية بأسوان اليوم من السيطرة على حريق شبّ بزراعات النخيل المتاخمة لإحدى قرى نصر النوبة شمال محافظة أسوان، ولم يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وانحسرت الخسائر فى تفحم وتلف العديد من أشجار النخيل ومساحات من الزراعات الحقلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بأسون إخطارا بنشوب حريق بالزراعات ناحية قرية السيالة والمحرقة دائرة مركز نصر النوبة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية حتى تمت السيطرة على الحريق، وجار حصر الخسائر الناتجة عنه، تحرر محضر بالواقعة تمهيدا لإخطار النيابة المختصة.

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