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للحاج مريض الكبد.. احرص على شرب السوائل وتجنب أشعة الشمس

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للحاج مريض الكبد.. احرص على شرب السوائل وتجنب أشعة الشمس للحاج مريض الكبد.. احرص على شرب السوائل وتجنب أشعة الشمس
مع قرب قدوم موسم الحج قد يتبادر إلى ذهن مريض الكبد بعض الأسئلة عن الأدوية التى يمكن وضعها فى حقيبته والنصائح التى يجب أن يتبعها خلال أداء مناسك الحج حتى لا يتعرض للمخاطر أثناء أداء المناسك.

وخلال مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة أمراض الكبد والسكر المنعقد حاليًا فى القاهرة، أكد الدكتور أحمد الجارم، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى، أن مريض الكبد المسافر لأداء فريضة الحج لابد أن يأخذ أدوية مطهرة للأمعاء لمنع حدوث إسهال مثل الفلاجيل أو الإنتينال وينصحه بتجنب أشعة الشمس المباشرة حتى لا يصاب بمضاعفات.

وقال إن الحاج دائمًا ما يصاب بنزلات شعبية خلال فترة الحج لذلك ننصح الحاج والذى يعانى من أمراض بالكبد أخذ مضاد حيوى فى حقيبته لاستخدامه عند إصابته وتكون فى حقيبته بمجرد انتقال عدوى إليه والشعور بالتعب وشرب السوائل بكثرة وخصوصًا المياه حيث إن الزحام يعمل على انتشار الفيروسات والعدوى.

ونصح الدكتور الجارم مريض الكبد بتناول الأطعمة الآمنة لتجنب العدوى والحرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة وتناول الزبادى واللبن، موضحًا أن مرضى التليف الكبدى المتقدم والذين يعانون من الاستسقاء يفضل عدم سفرهم لمشقة مناسك الحج عليهم وحدوث مضاعفات ناتجة عن الحج وعن المجهود.

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مصر 365