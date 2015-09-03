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"مستقبل وطن" يحتفل بأول دفعة من دارسى محو الأمية بالإسماعيلية

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احتفلت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية بتخريج أول دفعة من دارسى محو الأمية بمبادرة "وطن بلا أمية" التى بدأها الحزب قبل عام.

وكرم الحزب 22 خريجا من العام الأول لمحو الأمية فى حفل أقيم بقاعة المؤتمرات بنقابة التطبيقيين مساء الخميس بحضور نورهان السيد مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية.

وشهد الحفل المهندس خليل السيسى أمين الحزب بالمحافظة ومرشحا الحزب فى انتخابات مجلس النواب المهندس أحمد نصر الله وأحمد بدران البعلى.

وقالت نورهان السيد مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة وضعت خطة لإعلان الإسماعيلية خالية من الأمية بنهاية العام الحالى.

ووقعت هيئة تعليم الكبار بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن المشاركة فى حملة محو الأمية افتتح بها الحزب فصلين لتعليم 22 شخصا.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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