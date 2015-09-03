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بالفيديو..محافظ القاهرة لحجاج الجمعيات الأهلية: "ادعوا لمصر والرئيس بالأراضى المقدسة"

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بالفيديو..محافظ القاهرة لحجاج الجمعيات الأهلية: "ادعوا لمصر والرئيس بالأراضى المقدسة" بالفيديو..محافظ القاهرة لحجاج الجمعيات الأهلية: "ادعوا لمصر والرئيس بالأراضى المقدسة"
طلب الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، من المواطنين الحاصلين تأشيرة الحج من الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة أن يدعو لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى على الأراضى المقدسة وبالمسجد الحرام وجميع المسئولين أن يوفقهم الله فى المسئولية الكبيرة الملقاه على عاتقهم.
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ووجه محافظ القاهرة، خلال حفل تسليم تأشيرات الحج للفائزين بقرعة محافظة القاهرة للحج رسالة إلى الحجاج أن يكونوا سفراء فى رحلة الحج، وعليهم أن يعملوا دائما على تجميل صورة مصر بالخارج وأمام العالم كله.

كما طالب عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى بالجمعيات الأهلية بالقاهرة، خلال حفل توديع وتسليم التأشيرات الحجاج الفائزين برحلة الحج من الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، من الحجاج أن يدعو إلى مصر وأهلها أن ينجيهم الله من الإرهاب والمخربين والتدرع فى الدعاء إلى ولاة الأمر أن يوفقهم الله فيما هو قادم.

وقال رئيس الاتحاد الإقليمى بالجمعيات الأهلية بالقاهرة، إن جميع القائمين على بعثة الحج هذا العام يستحقون الشكر، وعلى رأسهم الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، ورؤساء الجمعيات، والمشرفين القائمين على البعثة، الذين كانوا يعملون حتى فى أيام إجازاتهم.

- مدير مديرية الصحة يوجه نصائح للحجاج الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية
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مصر 365

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