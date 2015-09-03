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بالصور.. الأردن وإسرائيل وسنغافورة يجرون مناورات جوية بقاعدة أمريكية

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ذكرت صحيفة "هـــاآرتس"الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلى شارك فى مناورات أمريكية بقاعدة نيفادا بمشاركة سلاحى الجو الأردنى والسنغافورى.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من المناورات هو تقوية التعاون الأمنى والعسكرى بين الجيوش المشاركة فى المناورة التى أطلق عليها اسم "الجناح الأحمر".

وأشارت الصحيفة أن المناورة استمرت 3 أسابيع وتعد هذه المرة هى الأولى التى يشارك فيها سلاح الجو الإسرائيلى فى هذه المناورات التى أجريت أول مرة عام 2009.

وأكدت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلى شارك بعشرات الطائرات متنوعة الطرز حيث تم التدريب على ضرب صواريخ مضادة للطائرات، وضرب أهداف أرضية من خلال ارتفاعات جوية مختلفة.

وتابعت الصحيفة أنه خلال المناورات تم استخدام قنابل وصواريخ "الموجهة" التى تحمل اسم "جى دوم"، بالإضافة إلى التدريب على الطيران لمسافة كبيرة، والتزود بالوقود جوا.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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