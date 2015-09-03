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استنفار أمنى بسوهاج تزامنا مع ترحيل 67 متهما إخوانيا متهمين بأحداث الكنيسة

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استنفار أمنى بسوهاج تزامنا مع ترحيل 67 متهما إخوانيا متهمين بأحداث الكنيسة استنفار أمنى بسوهاج تزامنا مع ترحيل 67 متهما إخوانيا متهمين بأحداث الكنيسة
أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حالة الاستنفار الأمنى العام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترحيل المحبوسين فى القضية المعروفة بقضية اقتحام كنيسة مارى جرجس فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة والمقيدة برقم 8859 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2013 حصر 2201 كلى شمال سوهاج، والمتهم فيها "119" متهما من بينهم 67 متهما داخل قفص الاتهام و49 غيابيا.

جاءت الأحكام حضورياً على 67 متهما من بينهم 22 متهما بالسجن المؤبد لمدة خمسى وعشرين عاماً و37 متهما بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً و8 متهم بالسجن لمدة عشر سنوات.

وبالنسبة للمتهمين غيابياً والبالغ عددهم "52" متهما "3" متهمين بالسجن المؤبد لمدة خمسة وعشرين عاماً و "30" متهما بالسجن خمسة عشر عاماً و "19" متهما بالسجن عشرسنوات .

بالإضافة إلى "14" متهما فى القضية رقم 505 جنايات مركز جرجا لسنة 2015 من بينهم "5" متهما بالسجن ثلاث سنوات و غيابياً على "9" متهمين بالسجن ثلاث سنواتومتهما فى القضية رقم 16167 جنايات مركز طما لسنة 2014 حضورياً بالسجن لمدةثلاث سنوات ومتهما فى القضية رقم 9757 جنايات مركز طهطا لسنة 2014 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و غيابياً علي "3" متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات .

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مصر 365