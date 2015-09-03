نائب رئيس مجلس الدولة: تقدم 21 بأوراق الترشح لانتخابات البرلمان بالزقازيق

أكد المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالشرقية، أن 21 مرشحًا محتملًا تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات، لمحكمة الزقازيق الابتدائية، فى اليوم الثالث لتلقى أوراق الترشح.

وكانت محكمة الزقازيق الابتدائية قد بدأت فى تلقى أوراق المرشحين، أمس، حيث توافد العشرات من المرشحين على اللجنة لتقديم أوراقهم، وتقدم 188 مرشحا بأوراقهم فى اليوم الأول و39 مرشحا فى اليوم الثانى.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية، تضم 13 دائرة انتخابية للمنافسة على 30 مقعدا فرديا وهم الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق ومقرها قسم أول الزقازيق وتضم قسمى أول وثان الزقازيق ولها مقعدان، والدائرة الثانية الزقازيق ومقرها مركز الزقازيق وتضم مركز الزقازيق وقسم القنايات، ولها 4 مقاعد والدائرة الثالثة بلبيس ومقرها مركز بلبيس ولها 3 مقاعد، والدائرة الرابعة العاشر من رمضان مقرها قسم أول العاشر من رمضان وتضم قسما أول وثان العاشر من رمضان ولها مقعد واحد والدائرة الخامسة مشتول السوق ومقرها مركز مشتول السوق ولها مقعد واحد، والدائرة السادسة منيا القمح ومقرها مركز منيا القمح ولها 3 مقاعد، والدائرة السابعة أبوكبير ومقرها مركز أبو كبير ولها مقعدان، والدائرة الثامنة ههيا والإبراهيمية ومقرها مركز ههيا وتضم مركزى ههيا والإبراهيمية ولها مقعدان، والدائرة التاسعة ديرب نجم ومقرها مركز ديرب نجم ولها مقعدان، والدائرة العاشرة مدينة فاقوس ومقرها مركز وقسم فاقوس ولها 3 مقاعد، والدائرة الحادية عشر أبو حماد ومقرها مركز أبو حماد وتضم أبو حماد و القرين ولها مقعدان، والدائرة الثانية عشر الحسينية ومقرها مركز الحسينية وتضم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر و قسم الصالحية الجديدة ولها 3 مقاعد، والدائرة الثالثة عشر كفر صقر ومقرها مركز كفر صقر وتضم كفر صقر وأولاد صقر ولها مقعدان.