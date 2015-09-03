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بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث مع "نهر الخير" احتياجات المدن الجامعية

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بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث مع "نهر الخير" احتياجات المدن الجامعية بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث مع "نهر الخير" احتياجات المدن الجامعية
بالصور رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث مع مؤسسة نهر الخير احتياجات المدن الجامعية وتوفير الأثاث والتجهيزات اللازمة ، وذلك لبحث احتياجات المدن الجامعية وتوفير الأثاث والتجهيزات اللازمة لها من أجل توفير الراحة للطلاب المغتربين.

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بالجهود المضنية لمؤسسة الخير لصالح طلاب الجامعات المصرية خاصة فى قطاع المدن الجامعية ، مشيرا إلى أن مؤسسة مصر الخير قامت بتوفير التجهيزات والأثاث اللازم للمدينة الجامعية بنات حيث وصل أعداد المقبولين بالجامعة فى المدن الجامعة إلى5000 طالب وطالبة على مستوى المدن الجامعية .

وأضاف رئيس الجامعة أن مصر الخير حرصت على تزويد المدن الجامعية بمعمل أجهزة حاسب آلى حديثة ومتطورة لمساعدة الطلاب على البحث العلمى والبحث عن المعلومات من خلال استخدام الإنترنت، مضيفا أن الجامعة تقوم بتوفير الدورات التدريبية لطلاب المدن الجامعية على الحاسب الآلى مثل office وIcdl وبرامج الكليات العملية مثل auto cad لكليات الهندسة وبرامج الإحصاء لكلية التجارة.

وفى سياق متصل ، تفقد رئيس الجامعة ومدير مشروع ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير المستشفى الجامعى الجديد والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى والتى تتم وفقًا لأحدث المعايير العالمية ، وغرف عمليات زراعة الأعضاء والعناية المركزة .

وفى نهاية الجولة ، تفقد الدكتور ماجد القمرى والعميد مدحت أحمد جمال حضانة "عصافير الجنة" المخصصة لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والتى تساهم فى تنمية عقول الأطفال وتساعدهم على الابتكار والاختراع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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