حظك اليوم للأبراج الفلكية يوم الأربعاء 2-9-2015

حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 2-9-2015>مهنيا: تتوجه الأنظار لمواليد برج الحمل اليوم فاحرص على القيام بالأعمال الموكلة إليك بالشكل المناسب وحاول أن تتفادى الأخطاء التى قد تؤثر على حياتك المهنية.

عاطفيا: يحاول البعض الإيقاع بينك وبين الحبيب وإثارة المشكلات والخلافات بينكما، فلا تقلق، فالثقة الكبيرة بينك وبين الحبيب تساعدكما على تجاوز الأمر.

صحيا: ربما تشعر اليوم ببعض الآلام البسيطة التى تسبب لك الانزعاج، حاول بقدر الإمكان الحصول على الراحة ويمكنك تناول بعض المسكنات وسوف تشعر بالتحسن.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2-9-2015

>تتطلب الأعمال المهنية من مواليد برج الحمل المنافسة وروح التنافس والحماسة فى الأعمال التى يقومون بها؛ لذلك نجد أفضل الأعمال التى تناسب مولود برج الحمل هى الأعمال الرياضية التى تعتمد على النشاط والحيوية فنجده متألقا فى الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وكذلك يتناسب مع برج الحمل الأعمال الحرة غير المقيدة بالمكان أو تلك التى تحتاج إلى الجلوس فى المكتب لفترات طويلة، وهى تلك المهن التى يطلق عليها “الأوت دور” كأعمال الدعاية والإعلان والتسويق، وكذلك يتناسب أشخاص الحمل مع العمل فى الأجهزة الأمنية كالشرطة والجيش.>مهنيا : يجب على مواليد برج الجوزاء اليوم أن يكون حذرا أثناء تعاملك مع الآخرين فالثقة الزائدة فى الأشخاص من حولك قد تسبب لك العديد من المشكلات فى حياتك الشخصية والعملية.>عاطفيا : حاول الوصول إلى الحل المناسب للمشكلات التى بينك وبين الحبيب حتى تعود الحياة العاطفية بينكما إلى الاستقرار قبل أن تتحول الأمور إلى الأسوأ.

صحيا : ربما تعانى اليوم من حالة الصداع المتكرر ، قد تكون نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر ، فحاول زيارة الطبيب قبل أن تبدأ تناول المسكنات لتتفادى الإصابة بأية أمراض أخرى .

>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم

يتميز مواليد برج الجوزاء بأنهم أصحاب الفكر والعقل، لذلك تتناسب معهم الأعمال التى تحتاج إلى التفكير الدائم واستخدام العقل فى كثير من الأمور، ومن أمثلة المهن التى يحبها أصحاب برج الجوزاء ويتماشون معها أعمال الضرائب والمحاسبات وأعمال التدريس والمراجعة، بالإضافة إلى أعمال البحث كالبحث العلمى والبحث الجنائى، ومن الأعمال التى تتناسب مع مواليد الجوزاء وتحتاج إلى المزيد من التركيز والفكر القوى وقوة الملاحظة والتدقيق كأعمال الملاحة الجوية والعمل بالطيران وخدمات الموانئ الجوية .

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2-9-2015

>مهنيا: يشعر مواليد برج الجدى اليوم بحالة من الملل التى تؤثر على أدائك للمهام الوظيفية، فاحرص على أن تروِّح عن نفسك قليلا وتحصل على الراحة التى تساعدك على إكمال اليوم بشكل طبيعى.

عاطفيا: تشعر بانزعاج الشريك منك بسبب تعدد العلاقات بينك وبين الآخرين ما يثير غيرته، فحاول التخلص من تلك العلاقات التى يمكنها التأثير على استقرار العلاقة بينك وبينه.

صحيا: تعانى من الضعف العام فى الجسم لذلك احرص على تناول الأطعمة الغذائية المفيدة للجسم التى تمنحك الفائدة والقوة، وواظب أيضا على ممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك على استعادة الحيوية.

>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>يتأثر اليوم مواليد برج الجدى بكوكب زحل وهو المعلم الصارم كما أطلق عليه خبراء الأبراج وعلماء الفلك، ويتميز مواليد هذا البرج بالجدية الشديدة والالتزام بالوعود وتملك الخبرة، بالإضافة إلى المثابرة والصبر، لذلك نجد أن المهن التى تتناسب مع مواليد هذا البرج هى التى تتعلق بالدوائر الحكومية والهيئات المهمة، وكذلك تناسبهم الأعمال فى الوزارات والمكاتب العمالية وأيضا التجارة والاستثمار.

حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2-9-2015

>مهنيا: يشارك مواليد برج الثور اليوم فى بعض المفاوضات فى مجال العمل سوف تعود عليك بالربح الوفير والمكاسب المالية التى تساعدك على التقدم بخطوات ثابتة نحو أهدافك وتحقيق أفضل ما تتمناه فى حياتك>عاطفيا : تتسبب غيرتك العمياء على الشريك فى معاملته بشكل سىء على الرغم من حبك الشديد له، حاول التخلص من تلك العادة السيئة حتى لا تؤدى إلى تدهور العلاقة بينكما.

صحيا : تعانى اليوم من بعض المشكلات التى تؤثر على حالتك الصحية وتسبب لك الاكتئاب ، حاول عدم الاستسلام لذلك الشعور واحرص على زيارة الطبيب فى أقرب وقت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

حظك اليوم برج الميزان اليوم الأربعاء 2-9-2015

>نجد الأعمال التى تناسب أشخاص برج الثور هى الغناء والعزف والتلحين الموسيقى وتأليف وكتابة النصوص المسرحية ، وكذلك الأشعار والروايات والقصص القصيرة ، ونجد العديد من الرسامين المحترفين من مواليد برج الثور ، وينتمى أيضا إلى الأعمال المفضلة لديهم تصميم الديكور والتصوير الفوتوغرافى ، كما تتناسب المهن التى تتعلق بالأرض وتتطلب القوة فى أداء الأعمال كالزراعة والصناعة والمقاولات، ونظرا لاهتمامهم بالطعام فهم يحبون الأعمال التعلقة بالطبخ والأطعمة المعلبة.>مهنيا: يواجه مواليد برج الميزان اليوم فى العمل الكثير من الصعوبات بسبب القرارات التى كان من المفترض أن يتخذوها فى الفترة الماضية.

عاطفيا: تعيش حالة من الهدوء والانسجام فى الحياة العاطفية، فحاول الحفاظ على استقرار العلاقة مع الشريك وابتعد عن الظروف التى يمكنها إفساد العلاقة بينكما.

صحيا: تعانى اليوم من بعض الآلام المزمنة والتى تهدد حالتك الصحية بشكل كبير، تخلى عن الإهمال واذهب فورا إلى أحد الأطباء للاطمئنان على مستقبلك الصحى والتعرف على الأمراض التى تصيبك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 2-9-2015

>يتصف مواليد برج الميزان بأنهم هوائيون فى طبيعتهم ويـتأثرون بكوكب الزهرة مثل أصحاب برج الثور وذلك يجعل مواليد برج الميزان ومواليد الثور متشابهون فى المهن الفنية حيث تتناسب معهم المهن التى تتطلب الحس الفنى والذوق الرفيع، ويتميز أصحاب برج الميزان فى المهن التى تتعلق بالقضاء والعدالة والنيابات والتحقيقات، وينجحون بشكل جيد فى المهن الرقابية سواء فى الرقابة الفنية أو البحثية أو القضائية، بالإضافة إلى تميزهم فى الأعمال الدبلوماسية التى تشمل العلاقات الدولية والتعاون الدولى والعمل لدى السفارات وفى التجارة الداخلية والخارجية وكذلك مجالات الاستيراد والتصدير.>مهنيا: يبدأ وضع مواليد برج الأسد المهنى بالتحسن تدريجيا اليوم نظرا لكفاءتك فى إنجاز المهام الموكلة إليك، لكن احذر تقلبات العمل هذه الفترة فالأجواء ليست مستقرة.

عاطفيا: احرص على بذل الجهد من أجل إرضاء الحبيب وحاول أن تتغاضى عن بعض الأمور التى تسبب الخلافات حتى تتمكن من الوصول إلى الاستقرار العاطفى معه.

صحيا: تعرضك لكثير من الضغوط اليوم يعرض صحتك للتدهور ، حاول تنظيم العمل والحفاظ على توفير الوقت اللازم للراحة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

حظك اليوم برج القوس اليوم الأربعاء 2-9-2015

>يميل مواليد برج الأسد إلى الحماسة والقدرة على الإدارة والقيادة نظرا لتأثرهم الشديد بالشمس، لذلك نجد الأعمال التى تتناسب مع مواليد برج الأسد هى المجالات الإدارية فى جميع المهن التى تتطلب ذلك، إلى جانب الأعمال الإدارية فهم يتلائمون مع مجالات الإعلام والترجمة ومنهم محاضرين الجامعات وأساتذة المدارس، وبعض من مواليد برج الأسد يتناسب معهم العمل فى الخدمات الجماهيرية سواء كانت فى الخدمة العامة أو فى المسئولية عن أحد القطاعات، وقيادة الجيش والتخطيط من الأعمال المناسبة أيضا لأصحاب برج الأسد بالإضافة إلى العمل ضمن فرق الخدمات الخيرية.>مهنيا: مولود برج القوس من الأشخاص الطموحين وهذا الأمر يساعدك على الوصول إلى ما تتمناه وتحقق أفضل النتائج، استمر على هذا الجهد حتى تصل سريعا إلى مرادك.>عاطفيا: ربما تعانى من الوحدة وهذا الأمر يشعرك بالحزن، وأنت تحتاج إلى الدخول فى علاقة جديدة تساعدك على الشعور بالتحسن والاستقرار.

صحيا: حالتك الصحية ليست جيدة وتحتاج إلى إجراء الكثير من الفحوصات للاطمئنان عليها لاكتشاف أى مشاكل صحية أخرى

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

حظك اليوم برج العقرب اليوم الأربعاء 2-9-2015

>يتأثر مواليد برج القوس بالشمس بشكل أساسى ويتصفون بالتفاؤل وتتمتع شخصياتهم بالطموح والطاقة، ويتناسب مع أصحاب برج القوس العمل الجماهيرى والعام مثل العمل فى الصحافة أو فى الإذاعة والتلفزيون، وكذلك يحبون العمل فى مجال الطب والبشرى والطب البيطرى والصيدلة نظرا لحبهم للعلوم الطبية، وكذلك يتميزون بالعمل فى التمريض والرعاية الطبية، تلك الأعمال التى تتطلب المشاعر الطيبة والرقيقة حيث التعامل مع المرضى.>مهنيا: يحتاج مواليد برج العقرب اليوم إلى اتخاذ بعض القرارات التى تساعدك على تحسين أحوالك المادية؛ فاحرص على عدم التسرع فى اتخاذ تلك القرارات حتى لا تعود عليك بالسلب.

عاطفيا: يجب عليك الحرص على القيام بالأمور التى تساعدك على تحسين علاقتك بالحبيب قبل أن تزداد الأمور سوءا، وذلك للحفاظ على العلاقة القائمة بينك وبين الشريك.

صحيا: الآلام التى تشعر بها لن تؤثر على صحتك بشكل كبير ولكن هذا الأمر لا يمنع الذهاب للطبيب للاطمئنان على الحالة الصحية والتأكد من عدم الإصابة بأى أمراض خطيرة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

حظك اليوم برج العذراء اليوم الأربعاء 2-9-2015

>يتأثر مواليد برج العقرب بكوكب الطاقة والحركة وهو كوكب المريخ، ولذلك نجدهم يتلاءمون مع الأعمال التى تتطلب الكثير من الجهد والطاقة المبذولة والقدرة الكبيرة على العمل الشاق، فنجد معظمهم يعمل فى الأعمال الصعبة جدا كالعمل فى المناجم وشركات وحقول البترولة المختلفة، وكذلك العمل فى الحقول الزراعية التى تتطلب قدرة تحمل فائقة إلى جانب العمل على متن السفن البحرية، وبعض مواليد برج العقرب يتناسب معهم أعمال البورصة والبنوك نظرا لما يتمتعون به من ذكاء وقدرة على التركيز فى أعمال الحسابات والمراجعة.>مهنيا: يتلقى مواليد برج العذراء اليوم النقد من مديره فى العمل بسبب بعض الإهمال فى مجال العمل فحاول إصلاح أمورك حتى لا تتعرض لمشكلات إضافية فى المجال المهنى.

عاطفيا: ربما تحتاج اليوم إلى منع تدخل الآخرين فى أحوال الشخصية وفى علاقتك بالشريك، إذا كنت تريد العيش فى هدوء واستقرار.

صحيا: ربما تكون عرضة اليوم للإصابة بأحد الأمراض التى تنتج عن تغييرات الطقس المتقلبة فيجب عليك محاولة الحفاظ على حالتك الصحية وتوخى الحذر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم

>يتأثر مواليد برج العذراء بكوكبى الزهرة وعطارد لذا فهم يستجيبون للأعمال التى تتطلب الحس الفنى والعقلى معا، فهم يتميزون بالدقة الشديدة فى إنجاز المهام والقدرة على العمل المتواظب ما يؤهلهم للعمل فى مجال الصحافة والبحث ويمنحهم الفرصة للعمل فى الإدارات الحكومية، وكذلك المنظمات المدنية التى تعمل لصالح المواطنين وتحتاج إلى الانتظام فى مواعيد العمل.

ومن المهن التى تتناسب مع مواليد برج العذراء الضرائب والمحاسبة وتصحيح الامتحانات والتدريس، فهم من أقدر الناس على أداء تلك الوظائف بشكل مناسب.

حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 2-9-2015

>مهنيا: يفاجئ مواليد برج السرطان اليوم وأنت فى العمل ببعض الأمور الصعبة التى تواجهك، فحاول أن تتعامل معها بالحكمة والعقل حتى تتمكن من تجاوز الأمر دون تهور.

عاطفيا: حاول أن تكون أكثر صراحة مع الشريك وتغاضى عن الغموض فى حياتك العاطفية حتى لا يتأثر استقرار العلاقة بهذا الأمر.

صحيا: ربما يتعرض مولود برج السرطان اليوم لبعض المشكلات الصحية بسبب الإرهاق الدائم أثناء القيام بالأعمال، حاول الحصول على الراحة حتى تسترد نشاطك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2-9-2015

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

حظك اليوم برج الحوت ليوم الأربعاء 2-9-2015

>مواليد برج السرطان يتأثرون بالقمر دائما ومن الشائع أن القمر هو مصدر العاطفة والمشاعر الرقيقة ويستمدون منه الإحساس الدافئ فى العلاقات العاطفية، ونجد أن المهن المناسبة لمواليد برج السرطان هى المهن التى تتعلق بالعاطفة والمشاعر الرقيقة ككتابة الشعر والسيناريوهات العاطفية والروايات الرومانسية والقصص القصيرة التى تتجه إلى نفس المسار، ونجدهم يفضلون الأفلام السينمائية التى تتناول هذا القبيل فى مشاهدها، ويوجد بعض من مواليد برج السرطان يميلون بحكم طبيعتهم المائية إلى الأعمال التى تتعلق بنفس الأمر فتجدهم يتأقلمون مع الأعمال فى شركات المياه أو الملاحة البحرية والأعمال التى تتعلق بالسفن والصيد وهكذا.>مهنيا: مولود برج الدلو مرشح فى هذه الفترة للحصول على ترقية ستغير من شأنك فى مجال العمل وذلك نتيجة الجهد الوفير الذى بذلته فى الفترة الماضية، وذلك يمنحك الشعور بالسعادة.>عاطفيا: تشعر بالحالة النفسية السيئة نتيجة ابتعاد الحبيب عنك فى الفترة الأخيرة، تحلى بالهدوء حتى تستطيع التفكير فى الطريقة التى تعيد الأمور بينك وبين الشريك إلى سابق عهدها.>صحيا: حاول السيطرة على أعصابك والتمتع بالهدوء وتخلى عن الانفعال حتى لا يؤثر ذلك الأمر على حالتك الصحية.>مواليد برج الدلو يتأثرون بكوكب التغيرات والمفاجآت وهو كوكب أورانوس فيشير ذلك إلى أنهم يفضلون المهن التى تتضمن التغيير والتجديد يوميا مثل العمل فى التدريس وشرح المناهج العلمية، وكذلك دور الرعاية للأطفال اليتامى أو كبار السن وما شابه من الأمور التى تعتمد على التغيير، ونجد أن مواليد برج الدلو يبتعدون عن الأعمال الروتينية والوظيفية والأعمال المكتبية نظرا لندرة التجديد فيها، وتناسبهم أيضا الأعمال التى تعتمد على التنقل والسفر والأعمال الحرة.>مهنيا: لدى مواليد برج الحوت اليوم الكثير من المسئوليات والمهام المطلوب منك إنجازها بشكل سرية، فلا تعطى الفرصة لأى أمر أن يشغلك عن المهام المطلوبة منك.

عاطفيا: تجد أحد الأشخاص يحاول التقرب منك ولكنك لا تلتفت إليه بسبب انشغالك بأحد الأمور الماضية، حاول التخلص من الانشغال بذكريات الماضى وفكر فى المستقبل.

صحيا: قد تعانى هذه الأيام من حالة نفسية سيئة نتيجة الضغوط التى تتوالى عليك من كل اتجاه، حاول المتابعة مع الطبيب من أجل تجاوز الأمر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>يسيطر العاطفة على مواليد برج الحوت نظرا لتأثرهم بكوكب نبتون لذلك تتناسب معهم مهنة تأليف القصص والروايات الخيالية بعض الشىء وخاصة روايات الأطفال الصغار، ويناسبهم أيضا العمل فى التدريس ورعاية كبار السن بالإضافة إلى الموسيقى والتوزيع الموسيقى، ونجد أن بعض الأشخاص من مواليد برج الحوت يفضلون العمل فى الأعمال الكتابية والأدبية، إلى جانب أعمال الإنترنت وخدمة العملاء ومكاتب التوظيف.