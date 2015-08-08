نقابة القطاع الخاص تقيم دعوى ضد "القوى العاملة" بسبب "العلاوة"

قررت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص رفع دعوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة والهجرة أمام محكمة مجلس الدولة، للامتناع السلبى بعدم دعوى ممثلى العمال ورجال الاعمال لاقرار العلاوة الخاصة يوليو 2015 بأثر رجعى، وتعمد تأخير العلاوة الخاصة 2014 م وتأخير إقرارها إلى 30 نوفمبر 2014، مما تسبب فى ضياع حقوق العاملين بالقطاع الخاص .

وأكد رئيس النقابة شعبان خليفة أنهم قرروا كذلك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ضد كل من إبراهيم محلب رئيس الحكومة بصفته وليس بشخصه، وناهد حسن عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بصفتها وليس بشخصها للامتناع السلبى عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة يومى 30 يونية و6 أغسطس 2015م، بالمخالفة للمادة 53 من الدستور.

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