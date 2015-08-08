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وزير الدفاع العراقى: تنظيم "داعش" أعدم ألفى مواطن فى نينوى

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وزير الدفاع العراقى: تنظيم "داعش" أعدم ألفى مواطن فى نينوى وزير الدفاع العراقى: تنظيم "داعش" أعدم ألفى مواطن فى نينوى
قال وزير الدفاع العراقى اليوم الجمعة فى تصريح مسجل إن أكثر من ألفى عراقى بمحافظة نينوى بشمال العراق أعدموا على أيدى متشددى تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على المنطقة، ولم يستطع مسؤولو الوزارة تأكيد متى وقعت عمليات الإعدام وكيف تمت ولم يتسن لرويترز على الفور التأكد من مزاعم .

ويتعذر بشدة الوصول إلى مناطق واسعة فى شمال وغرب العراق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية منذ أن اجتاحها بعد عبور الحدود السورية منتصف عام 2014 فى محاولة لإقامة خلافة، وقال شهود ومصادر بمشرحة فى الموصل عاصمة نينوى لرويترز إن معظم عمليات الإعدام التى أعلنت اليوم الجمعة وقعت على مدى الأشهر الستة الماضية.

وقالت المصادر إن غالبية الضحايا الذين قتلوا فى جرائم عامة مثل السرقة دفنوا فى وقت سابق لكن جثامين الصحفيين وجنود الجيش والشرطة العراقية السابقين سلمت إلى المشرحة فى وقت سابق من اليوم الجمعة. وتابعت المصادر ان التنظيم المتشدد وزع قوائم تضم أسماء الضحايا.

وقال وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى فى تسجيل مصور وضع على الموقع الإلكترونى للوزارة إن تنظيم الدولة الإسلامية أعدم بدم بارد 2070 من مواطنى نينوى لم يتعاونوا معهم.

وكشفت مقابلات مع سكان أجريت فى يناير كانون الثانى كيف أن تنظيم الدولة الإسلامية أنشأ جهازا للشرطة مرهوب الجانب للتعامل مع السخط الشعبى الحاد فى الموصل ثانى كبرى المدن العراقية والتى سقطت فى قبضة التنظيم بعد انهيار القوات العراقية.
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مصر 365

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