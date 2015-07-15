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العجوة لوحدها أفضل.. ما تزودهاش فى الكحك أبو عجوة عشان وزنك ما يزيدش

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العجوة لوحدها أفضل.. ما تزودهاش فى الكحك أبو عجوة عشان وزنك ما يزيدش العجوة لوحدها أفضل.. ما تزودهاش فى الكحك أبو عجوة عشان وزنك ما يزيدش
كحك العيد أحد مظاهر الاحتفال بالعيد والتى يتفنن الكثيرون فى وضع الإضافات المختلفة له ومنها التمر الرطب "العجوة"، وهو ما يسبب تعرض الأشخاص لبعض الأضرار الصحية مثل البدانة وزيادة الوزن فى حالة الإفراط فى تناوله وكذلك يقلل من فوائد التمر.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد، استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن إضافة العجوة لحشو الكحك أحد العوامل التى تؤدى إلى تقليل فوائد التمر الرطب "العجوة" حيث إنه تنخفض نسبة الكولسترول بالدم فى حالة تناول الأشخاص العجوة فقط بدون كحك، كما أنه يساهم فى الوقاية من تصلب الشريان لاحتوائه على البكتين.

وتستكمل د. نهى قائلة "يساهم حشو الكحك بالتمر الرطب (العجوة) فى زيادة عدد السعرات الحرارية للقطعة الواحدة من الكحك وبالتالى يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن".

وتتابع د. نهى قائلة "يفيد تناول التمر فى الوقاية من التسمم لاحتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم وفيتامين ج وعلاج فعال للأنيميا وفقر الدم والذى تقل عندما هذه الفوائد عند إضافة الدقيق والسمن والزيت بالفرن لعمل الكحك والبسكويت".

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مصر 365