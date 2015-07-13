مصرع طفل فى حريق نشب بمنزل جده فى سوهاج

لقى طفل فى الرابعة من عمره مصرعه اختناقا إثر اشتعال النيران فى منزل جده بقرية الزوك الغربية التابعة لمركز المنشأة جنوب سوهاج وسيطرت قوات الحماية المدنية عليه .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المنشأة بنشوب حريق فى منزل عامل أسفر عن وفاة طفل.

بالانتقال تبين للعميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز والرائد على الصغير رئيس المباحث أن الحريق نشب فى منزل " ع. ر. ب" - 50 سنة – وأسفر عن وفاة حفيده – 4 سنوات- ويرجح أن يكون سببه مصدر حرارى.

وبالفحص تبين احتراق بعض المنقولات وبسؤال مالك المنزل نفى وجود شبهة جنائية وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب وفاة الطفل إصابته بإسفكسيا الاختناق.. تحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة بدفن الجثة وباشرت التحقيق.

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