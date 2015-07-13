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بالصور.. أقوى 5 غواصات روسية تسبب الرعب للدول الغربية

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نشرت قناة "زفيزدا" الروسية، مقالاً عن مجلة "نيشونال إنترست"، والذى جاء فيه قائمة تشمل أقوى 5 غواصات روسية تسبب الرعب للدول الغربية وتعجز نظائرها الغربية من اختراق دفاعها.

واحتلت الغواصة النووية "أكولا" المركز الأول فى التصنيف، وعلى الرغم من أنها ليست "هادئة" كنظيراتها الغربية، إلا أنها تشكل خطرًا كبيرًا بسبب ما تمتلكه من أسلحة وطوربيدات.

وجاءت فى المركز الثانى الغواصة "بالتوس"، التى تخدم فى القوات البحرية الروسية والهندية والصينية والإيرانية، فيما احتلت الغواصة "فارشافينكا" المركز الثالث، وهى متعددة الأغراض تعمل بالديزل.

ومنحت الصحيفة المركز الرابع للغواصة النووية من مشروع "بورى". والتى زودت الغواصة الرئيسية "يورى دولجوروكى" بـ16 صاروخ بالستى عابر للقارات من طراز "بولافا".

وفى نهاية القائمة جاءت الغواصة متعددة الأغراض "ياسن" التى تتميز هذه الغواصة بقدرتها على الغوص إلى عمق 600 متر وتشكل خطرًا كبيرًا على العدو.

غواصة أكولا -اليوم السابع -7 -2015
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غواصة أكولا

غواصة
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غواصة "بالتوس"

الغواصة
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الغواصة "فارشافينكا"

الغواصة النووية من مشروع
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الغواصة النووية من مشروع "بوري"

الغواصة متعددة الأغراض
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الغواصة متعددة الأغراض "ياسن"


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