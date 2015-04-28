رجال الجيش والشرطة يحتفلون بعيد تحرير سيناء فى نادى النزهة بالإسكندرية

احتفلت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية مساء أمس، بعيد تحرير سيناء بنادى ضباط الشرطة بمنطقة النزهة وسط الإسكندرية.

وأقامت مديرية الأمن مؤتمر عمل وحفل عشاء بحضور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، وقائد القوات البحرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومدير المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، وقيادات المديرية، وقيادات وضباط الأمن الوطنى والأمن العام والتفتيش والرقابة والأمن المركزى، وبمشاركة ما يقرب من 100 ضباط من القوات المسلحة، و50 ضابطاً من قوة المديرية، والأمن المركزى.