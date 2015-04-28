السيطرة على حريق بشبكة محمول بجزيرة السعادة بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، فجر اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بشبكة محمول بقرية جزيرة السعادة مركز الزقازيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بماكينة الكهرباء المغذية بشبكة محمول بقرية جزيرة السعادة بمركز الزقازيق، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وتبين أنه ناتج عن عمل تخريبى.

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