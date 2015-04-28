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أوقاف الإسكندرية: إبعاد غير المتخصصين عن المنابر قائم يؤيده حكم القضاء

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أوقاف الإسكندرية: إبعاد غير المتخصصين عن المنابر قائم يؤيده حكم القضاء أوقاف الإسكندرية: إبعاد غير المتخصصين عن المنابر قائم يؤيده حكم القضاء
أكد الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية سوف تطبق الحكم القضائى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أمس الاثنين بشأن إصدار وسحب تصاريح الخطابة وقضايا تجديد الخطاب الدينى وقصر منح التصاريح أو الخطابة على الأوقاف فور وصول صيغة الحكم.

وأضاف الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة سوف ترسل الصيغة التنفيذية للحكم لمديرياتها الفرعية خلال أيام لبدء تطبيق الحكم وقصر الخطابة على الأوقاف أو من تصرح له، مؤكدا أن مضمون الحكم يجرى تنفيذه بالفعل بقرار من الوزير، لكنه بات أكثر قوة بعد الحكم التاريخ الذى منح الأوقاف حقها ومنع الجهلاء من الخطابة والفتوى.

وقال الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المحكمة أصابت فى حكمها، وأعادت الحق لأصحابه، وأبعدت من ليس لهم علم بالدين.

كان وزير الأوقاف، قد أصدر بيانا أشاد فيه بالحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بشأن إصدار وسحب تصاريح الخطابة وقضايا تجديد الخطاب الدينى، مؤكدا أن الحكم يجمع إلى جانب صحيح القانون عمق الفهم لروح الشريعة وللواقع وللأبعاد الوطنية ولدور الريادى فى العالمين العربى والإسلامى.

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