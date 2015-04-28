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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/28

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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/28 حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/28
يهتم أصحاب هذا البرج بالأفراد الذين يفهمون الجانب الإبداعى يمتلك أصحاب هذا البرج عاطفة قوية يبحث دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى حيث يعد هذا اليوم بالنجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>يجب الحظر اليوم فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى


>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.

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مصر 365

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