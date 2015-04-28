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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/28

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/28 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/28
الطريق الوحيد إلى قلب يعتمد على العقل نظرًا لحبه المولع بالحوار الذكى، فهو شخصية قوية ومغامر، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح يعد اليوم من أفضل الايام فى حياتك تشعر بثقة كبيرة فى حياتك وهو ما يجعلك تسعد وتنجح أكثر فى عملك وفى حياتك العاطفية.

على مستوى العمل والمال


>تنصح ماجى فرح بالتفكير الجيد قبل اتخاذ قرارات مهمة فى محال المال أو الأعمال، لأن هذا اليوم لمواليد برج الجوزاء عالى فى هذا المجال، وهناك ثقة بينك وبين رؤساؤك فى العمل.

على مستوى العلاقات العاطفية


>السعادة ستكون متبادلة بينك وبين شريك الحياة خلال هذا اليوم، فاغتنم الفرصة وحاول أن تخطو خطوات مهمة.

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مصر 365

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