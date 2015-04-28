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ضبط راكب حاول تهريب ٦ ملايين ريال سعودى أثناء سفره إلى الإمارات

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ضبط راكب حاول تهريب ٦ ملايين ريال سعودى أثناء سفره إلى الإمارات ضبط راكب حاول تهريب ٦ ملايين ريال سعودى أثناء سفره إلى الإمارات
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى بقيادة العميد أيمن عبد الفتاح، مساء اليوم الاثنين، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب مبالغ مالية كبيرة أثناء سفره إلى الإمارات.

وقال مصدر أمنى بالمطار: أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى دبى، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب فى الراكب المصرى الذى يدعى محمد.أ.ع صاحب شركة تصدير، وبفتح الحقائب تبين أن بداخلها مبلغ ٦ ملايين ريال سعودى، بالإضافة إلى ٤٣ ألف دينار كويتى، وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

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مصر 365