خالد أبو بكر يشيد بمبادرة "اليوم السابع" حط فلوسك فى البنوك

أشاد المحامى خالد أبو بكر، بالمبادرة التى أطلقها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، تحت عنوان "حط فلوسك فى البنوك"، لتشجيع توجيه مدخرات المصريين إلى الجهاز المصرفى، للمساهمة فى عملية التنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد من جهة، ولحماية مدخرات المواطنين من كافة أشكال النصب والتلاعب بدعوى توظيف الأموال بفوائد أعلى من البنوك.

وأكد "أبو بكر" فى برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن تلك المبادرة بمثابة تضحية من أجل مصر ومن أجل تنمية الدولة المصرية، وتابع: "مبادرة اليوم السابع بسيطة جدا وجملية.. ولها معنى ممتاز"، مشيرا إلى أن كل دولار سيتم وضعه داخل البنوك من المواطنين بالخارج سيخدم الدولة المصرية.

وأوضح خالد أبو بكر أن وضع المصريين أموالهم داخل البنوك المصرية تستفيد الدولة منه، فضلا عن وجود الأمان لها، لاسيما أن تلك النقود تدخل حيز التشغيل مقابل الحصول على عائد جيد.

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