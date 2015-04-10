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وزيرا "الثقافة" و"التعليم" ونقيب الصحفيين يشاركون فى عزاء والدة مصطفى بكرى

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وزيرا "الثقافة" و"التعليم" ونقيب الصحفيين يشاركون فى عزاء والدة مصطفى بكرى وزيرا "الثقافة" و"التعليم" ونقيب الصحفيين يشاركون فى عزاء والدة مصطفى بكرى
وصل منذ قليل الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار السابق، والدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة، إلى دار مناسبات مسجد عمر مكرم، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، واللواء حمدى بدين، لتقديم واجب العزاء فى والدة الكاتب الصحفى مصطفى بكرى.

وشهد العزاء عدد من الشخصيات السياسية والقيادات أبرزهم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ومنصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، وعادل عدوى وزير الصحة، وعدد من أبرز الكتاب الصحفيين وحمدين صباحى المرشح الرئاسى الأسبق، والفنان محمد منير، والمستشار الزند، والفنان محمود عبد العزيز، والشاعر هشام الجخ.
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