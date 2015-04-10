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بالفيديو..مواطن يعيش بمقلب زبالة:"راضى بالأقل عشان اللى بيعمله السيسى لمصر"

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بالفيديو..مواطن يعيش بمقلب زبالة:"راضى بالأقل عشان اللى بيعمله السيسى لمصر" بالفيديو..مواطن يعيش بمقلب زبالة:"راضى بالأقل عشان اللى بيعمله السيسى لمصر"
"راضى بكدة وبأقل من كدة كمان لأنى لا أيأس من رحمة ربنا" دائما ما تتردد هذه الكلمات على لسان عم سيد الذى يسكن فى عرفة من الطوب الأحمر داخل مقلب "زبالة"، ويبلغ من العمر 79 عاما.

ويقول عم سيد "أنا نفسى فى سكن حلو وبحلم إن الناس تكف عن إلقاء القمامة أعلى وبجوار غرفته، لافتا إلى أنه لا يستطيع النوم أحياناً من شدة الروائح الكريهة، ولا يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعى، خاصة أن أقرب دورة مياه تبعد عن غرفته بحوالى 30 مترا.

وأضاف عم سيد أنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشدة لأنه يقوم بعدة مشاريع كبرى فى البلد، ويرغب فى أن يجعل البلد تعمل، مؤكدا أنه راضٍ بأدائه رغم الصعوبات والحياة القاسية التى يمر بها قائلا "هو بيعمل شغل حلو".


>- بالصور.."زبالة فى الحى الراقى"..سموحة تغرق فى القمامة..والمحافظة نائمة

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