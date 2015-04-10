9 نصائح تخلى قلبك شباب على طول أهمها تناول السمك مرتين أسبوعيا

فى الأونة الأخيرة ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض القلب، ويرجع ذلك لاتباع العديد من العادات الخاطئة سواء فى الغذاء أو الحياة اليومية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفى هذا السياق يقدم الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى بعض النصائح للوقاية من الإصابة بأمراض القلب وهى الآتى :
>1-تجنب السمنة وتنظيم الأكل، والابتعاد عن تناول الدهون عالية الكثافة .
>2- ضرورة ممارسة الرياضة المناسبة لكل عمر .
>3-الإقلال من تناول الأكلات السريعة، لإحتوائها على كثير من الأملاح والدهون .
>4- تناول الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكة، لأنها تمنع امتصاص الكولسترول وتحتوى على مواد ضد الأكسدة والتى تمنع تصلب الشرايين المبكر .
>5- البعد عن التدخين تماما سواء السلبى أو الإيجابى.
>6- تجنب التوتر العصبى والنفسى .
>7- تغيير النمط الحياتى إلى نمط متوازن والابتعاد عن الخمول .
>8- ، فى حالة إصابة الطفل بالتهابات اللوزتين يجب العلاج المبكر، لتجنب الإصابة بالحمى الروماتيزمية.
>9- تناول الأسماك على الأقل مرتين فى الأسبوع، والتى لا تحتوى على دهون كثيرة كالبلطى، الذى يمد الجسم بالأوميجا 3 التى تقلل الدهون فى الدم وتقى من أمراض القلب.
>نصائح للمرأة الحامل المصابة بالقلب
نصائح للوقاية من أمراض القلب :
>وفى هذا السياق يقدم الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى بعض النصائح للوقاية من الإصابة بأمراض القلب وهى الآتى :
>1-تجنب السمنة وتنظيم الأكل، والابتعاد عن تناول الدهون عالية الكثافة .
>2- ضرورة ممارسة الرياضة المناسبة لكل عمر .
>3-الإقلال من تناول الأكلات السريعة، لإحتوائها على كثير من الأملاح والدهون .
>4- تناول الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكة، لأنها تمنع امتصاص الكولسترول وتحتوى على مواد ضد الأكسدة والتى تمنع تصلب الشرايين المبكر .
>5- البعد عن التدخين تماما سواء السلبى أو الإيجابى.
>6- تجنب التوتر العصبى والنفسى .
>7- تغيير النمط الحياتى إلى نمط متوازن والابتعاد عن الخمول .
>8- ، فى حالة إصابة الطفل بالتهابات اللوزتين يجب العلاج المبكر، لتجنب الإصابة بالحمى الروماتيزمية.
>9- تناول الأسماك على الأقل مرتين فى الأسبوع، والتى لا تحتوى على دهون كثيرة كالبلطى، الذى يمد الجسم بالأوميجا 3 التى تقلل الدهون فى الدم وتقى من أمراض القلب.
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