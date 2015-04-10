أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

9 نصائح تخلى قلبك شباب على طول أهمها تناول السمك مرتين أسبوعيا

Google+ Print
9 نصائح تخلى قلبك شباب على طول أهمها تناول السمك مرتين أسبوعيا 9 نصائح تخلى قلبك شباب على طول أهمها تناول السمك مرتين أسبوعيا
فى الأونة الأخيرة ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض القلب، ويرجع ذلك لاتباع العديد من العادات الخاطئة سواء فى الغذاء أو الحياة اليومية.

نصائح للوقاية من أمراض القلب :


>وفى هذا السياق يقدم الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى بعض النصائح للوقاية من الإصابة بأمراض القلب وهى الآتى :
>1-تجنب السمنة وتنظيم الأكل، والابتعاد عن تناول عالية الكثافة .
>2- ضرورة ممارسة الرياضة المناسبة لكل عمر .
>3-الإقلال من تناول الأكلات السريعة، لإحتوائها على كثير من الأملاح والدهون .
>4- تناول الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكة، لأنها تمنع امتصاص الكولسترول وتحتوى على مواد ضد الأكسدة والتى تمنع تصلب الشرايين المبكر .
>5- البعد عن التدخين تماما سواء السلبى أو الإيجابى.
>6- تجنب التوتر العصبى والنفسى .
>7- تغيير النمط الحياتى إلى نمط متوازن والابتعاد عن الخمول .
>8- ، فى حالة إصابة الطفل بالتهابات اللوزتين يجب العلاج المبكر، لتجنب الإصابة بالحمى الروماتيزمية.
>9- تناول الأسماك على الأقل مرتين فى الأسبوع، والتى لا تحتوى على دهون كثيرة كالبلطى، الذى يمد الجسم بالأوميجا 3 التى تقلل الدهون فى الدم وتقى من أمراض القلب.

موضوعات متعلقة :


>نصائح للمرأة الحامل المصابة بالقلب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم