شفاينشتايجر أفضل لاعب فى البوندزليجا الموسم الماضى

حصل باستيان شفاينشتايجر، لاعب وسط بايرن ميونيخ، على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الألمانى "بوندزليجا" للموسم الماضى (2012-2013).

وفقًا للاستفتاء الذى أجرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن شفاينشتايجر حصل على جائزة أفضل لاعب فى البوندزليجا الموسم الماضى بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات 17.5%، يليه زميله فى الفريق البافارى، صانع الألعاب الفرنسى فرانك ريبيرى، فى المركز الثانى بنسبة 16.5%، ثم زميلهما المهاجم توماس مولر فى المركز الثالث بنسبة 16.1%.

كان شفاينشتايجر قد ساهم فى فوز فريقه بالثلاثية التاريخية فى الموسم الماضى، البوندزليجا وكأس ألمانيا ودورى أبطال أوروبا.

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