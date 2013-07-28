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شفاينشتايجر أفضل لاعب فى البوندزليجا الموسم الماضى

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شفاينشتايجر أفضل لاعب فى البوندزليجا الموسم الماضى شفاينشتايجر أفضل لاعب فى البوندزليجا الموسم الماضى

حصل باستيان شفاينشتايجر، لاعب وسط بايرن ميونيخ، على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الألمانى "بوندزليجا" للموسم الماضى (2012-2013).

وفقًا للاستفتاء الذى أجرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن شفاينشتايجر حصل على جائزة أفضل لاعب فى البوندزليجا الموسم الماضى بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات 17.5%، يليه زميله فى الفريق البافارى، صانع الألعاب الفرنسى فرانك ريبيرى، فى المركز الثانى بنسبة 16.5%، ثم زميلهما المهاجم توماس مولر فى المركز الثالث بنسبة 16.1%.

كان شفاينشتايجر قد ساهم فى فوز فريقه بالثلاثية التاريخية فى الموسم الماضى، البوندزليجا وكأس ألمانيا ودورى أبطال أوروبا.
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