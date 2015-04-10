أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الزراعة يوزع 40 رأس ماعز ويفتتح المسقى المائى المطور بجهينة فى سوهاج

Google+ Print
شهدت قرية نزه البحرية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، اليوم، قيام الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بافتتاح المسقى المائى المطور ضمن مشروع مرونة نظم الأمن الغذائى بصعيد "مشروع التغيرات المناخية"، والذى يتم تنفيذه بمعرفة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى لتنفيذ المشروع بعدد 14 قرية بخمس محافظات هى "سوهاج - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان"، حيث يعد النموذج الذى تم افتتاحه اليوم بمركز جهينة هو النموذج الأول من المشروع بطول 800 متر وبكفاءة نقل للمياه تصل إلى 75%.

وزير الزراعة يستمع لشكاوى أحد المزارعين بجهينة سوهاج -اليوم السابع -4 -2015
>

وزير الزراعة يستمع لشكاوى أحد المزارعين بجهينة سوهاج

وأشار صلاح هلال إلى أنه دائمًا ما يسعى لخدمة الفلاح فهو أصلاً كان ولا يزال فلاحًا وابن فلاح، وأنه لن يسمح لأى شخص مهما كان أن يضع طوبة على الأرض الزراعية مبديًا مدى سعادته بتعاون الفلاحين فى تجميع الحيازات الزراعية.

المسقى المائى الجديد الذى تم افتتاحه اليوم بقرية نزه البحرية -اليوم السابع -4 -2015
>

المسقى المائى الجديد الذى تم افتتاحه اليوم بقرية نزه البحرية

وأكد الوزير بأنه تم مخاطبة رئيس مجلس إدارة البنك لرفع الغرامة المفروضة على الفلاحين بسبب التأخر فى سداد القروض. واختتم الوزير جولته بمحافظة سوهاج بتسليم عدد 40 رأس ماعز للأسر الأكثر فقرًا من أبناء قرية نزه البحرية بمركز جهينة ضمن برنامج الإقراض العينى للماعز والذى يتم تنفيذه فى 14 قرية.
>وزير الزراعة والمحافظة بجولة جهينة -اليوم السابع -4 -2015
>

وزير الزراعة والمحافظة بجولة جهينة

أحد المزارعين يحتضن وزير الزراعة -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد المزارعين يحتضن وزير الزراعة

أحد المزارعين يناقش وزير الزراعة بإحدى المشكلات -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد المزارعين يناقش وزير الزراعة بإحدى المشكلات

أحد أهالى مركز جهينة أثناء زيارة الوزير اليوم -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد أهالى مركز جهينة أثناء زيارة الوزير اليوم

أحد أهالى نزه البحرية يتحدث لوزير الرى اليوم بجولته -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد أهالى نزه البحرية يتحدث لوزير الرى اليوم بجولته

وزير الزراعة يتحدث للمزارعين -اليوم السابع -4 -2015
>

وزير الزراعة يتحدث للمزارعين

وزير الزراعة يسلم عقودًا للأسر الأكثر احتياجًا -اليوم السابع -4 -2015
>

وزير الزراعة يسلم عقودًا للأسر الأكثر احتياجًا

مزارع يتسلم عقدًا من وزير الزراعة -اليوم السابع -4 -2015
>

مزارع يتسلم عقدًا من وزير الزراعة

محافظ سوهاج يسلم أحد المعاقين عقدًا -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ سوهاج يسلم أحد المعاقين عقدًا


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي