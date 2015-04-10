وزير الزراعة يوزع 40 رأس ماعز ويفتتح المسقى المائى المطور بجهينة فى سوهاج

شهدت قرية نزه البحرية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، اليوم، قيام الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بافتتاح المسقى المائى المطور ضمن مشروع مرونة نظم الأمن الغذائى بصعيد مصر "مشروع التغيرات المناخية"، والذى يتم تنفيذه بمعرفة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى لتنفيذ المشروع بعدد 14 قرية بخمس محافظات هى "سوهاج - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان"، حيث يعد النموذج الذى تم افتتاحه اليوم بمركز جهينة هو النموذج الأول من المشروع بطول 800 متر وبكفاءة نقل للمياه تصل إلى 75%.



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وزير الزراعة يستمع لشكاوى أحد المزارعين بجهينة سوهاج

وأشار صلاح هلال إلى أنه دائمًا ما يسعى لخدمة الفلاح فهو أصلاً كان ولا يزال فلاحًا وابن فلاح، وأنه لن يسمح لأى شخص مهما كان أن يضع طوبة على الأرض الزراعية مبديًا مدى سعادته بتعاون الفلاحين فى تجميع الحيازات الزراعية.



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المسقى المائى الجديد الذى تم افتتاحه اليوم بقرية نزه البحرية

وأكد الوزير بأنه تم مخاطبة رئيس مجلس إدارة البنك لرفع الغرامة المفروضة على الفلاحين بسبب التأخر فى سداد القروض. واختتم الوزير جولته بمحافظة سوهاج بتسليم عدد 40 رأس ماعز للأسر الأكثر فقرًا من أبناء قرية نزه البحرية بمركز جهينة ضمن برنامج الإقراض العينى للماعز والذى يتم تنفيذه فى 14 قرية.

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وزير الزراعة والمحافظة بجولة جهينة



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أحد المزارعين يحتضن وزير الزراعة



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أحد المزارعين يناقش وزير الزراعة بإحدى المشكلات



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أحد أهالى مركز جهينة أثناء زيارة الوزير اليوم



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أحد أهالى نزه البحرية يتحدث لوزير الرى اليوم بجولته



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وزير الزراعة يتحدث للمزارعين



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وزير الزراعة يسلم عقودًا للأسر الأكثر احتياجًا



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مزارع يتسلم عقدًا من وزير الزراعة



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محافظ سوهاج يسلم أحد المعاقين عقدًا