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وكيل الأزهر من سوهاج: مصر تحتاج إلى رجال يعيدون إليها الثقة والأمل

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وكيل الأزهر من سوهاج: مصر تحتاج إلى رجال يعيدون إليها الثقة والأمل وكيل الأزهر من سوهاج: مصر تحتاج إلى رجال يعيدون إليها الثقة والأمل
أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى مواصلة صحوتها نحو تحقيق الوحدة المنشودة التى نأملها جميعًا، مضيفًا: "لن يتحقق ذلك إلا إذا أخلصنا العمل وأتقناه على الوجه الأكمل، فلا يعقل أن تكون الأمة تمتلك كتابًا من عند الله وسنة كسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وسيرة كسيرة السلف الصالح ويكون هذا موقعنا بين الأمم، وأن هناك أممًا دمرتها الحروب واستعادة مكانتها وأصبحت فى مصاف الأمم المتقدمة، ولكننا ما زلنا نأكل مما يزرع غيرنا ونرتدى مما يصنع غيرنا، بل ونحمل سلاحا من صنع غيرنا ونحن نعلم أنه يكن لنا العداوة فكيف نثق أو نأمن لصناعته؟!".

ودعا وكيل الأزهر خلال زيارته لمحافظة سوهاج للمشاركة فى احتفالها بالعيد القومى نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جموع المصريين إلى مواصلة العمل من أجل بناء من جديد لتكون فى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أهمية إتقان العمل لأن مصر تحتاج اليوم إلى رجال يعيدون إليها الثقة والأمل.

وأضاف "شومان" أنه لا ينبغى أن نكون عالة على الأمم فلن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا، مؤكدًا أن الأمة المصرية بحاجة إلى استعادة نهضتها والشعب المصرى يحتاج إلى من يعيد إليه ثقته بنفسه لكى يعيد أمجاده.

وطالب بضرورة عودة الصناعات التقليدية التى توقفت مثل صناعة الحرير بسوهاج وصناعة الحديد والصلب بحلون.

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