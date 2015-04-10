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إعادة فتح مينائى سفاجا والغردقة بعد تحسن أحوال الطقس

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إعادة فتح مينائى سفاجا والغردقة بعد تحسن أحوال الطقس إعادة فتح مينائى سفاجا والغردقة بعد تحسن أحوال الطقس
أعلن عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء سفاجا والغردقة بعد التحسن التدريجى فى أحوال الطقس.

وأكد المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة نما إكسبريس، وعلى متنها 53 شاحنة و10 ركاب، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة، كما غادر الميناء السفينة الحرية وعلى متنها 82 شاحنة و12 راكبًا.

وعلى جانب آخر يستعد ميناء الغردقة لمغادرة العبارة مسرة المتجهة إلى ميناء ضبا السعودى.
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