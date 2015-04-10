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نار روتارى يحتفل بـ 700 طفل يتيم فى بنى سويف

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أكدت غادة الجبالى المنسق الاعلامى لنادى روتارى بنى سويف على تنظيم ومشاركة مسئولى النادى فى الاحتفال بنحو 700 طفلا من أيتام المحافظه وتقديم الدعم المادى والهدايا بهدف رسم البهجة على وجوههم.

وأوضحت الجبالى أن النادى نظم يوما كاملا لأيتام قريتى سدمنت الجبل وبنى هارون حيث حصلوا على وجبة غذائية وهدايا خلال استمتاعهم بعروض البلياتشو والساحرة والبالونات وغناء الكورال داخل حدبقة النادى الرياضى ببنى سويف.

بالإضافة إلى المشاركة مع الجامعة فى الاحتفال بـ600 طفلا يتيماً من مراكز المحافظة شاهدوا واستمتعوا بالفقرات الفنية والترفيهية المختلفة على مسرح الجامعة وذلك فى حضور أعضاء ومسئولى روتارى المحافظة، مهندس مدحت إسماعيل، خالد أمامه، د هاله فتحى، وسناء أمامه، حيث قدم رئيس الجامعة الدكتور أمين لطفى للأطفال مبالغ مادية من تبرعات المساهمين فى الحفل فضلا عن حصولهم على وجبات وهدايا أيضاً.

أعضاء تادى روتارى مع الأطفال خلال الاحتفال بهم -اليوم السابع -4 -2015
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أعضاء تادى روتارى مع الأطفال خلال الاحتفال بهم

الأعضاء خلال مساهمتهم مع الجامعة فى الاحتفالات بالأيتام -اليوم السابع -4 -2015
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الأعضاء خلال مساهمتهم مع الجامعة فى الاحتفالات بالأيتام

أثناء توزيع الهدايا على الأطفال بحديق نادى بنى سويف -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء توزيع الهدايا على الأطفال بحديق نادى بنى سويف


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