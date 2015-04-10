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طائرات "عاصفة الحزم" تقصف مقرات الحرس الجمهورى بالعاصمة اليمنية صنعاء

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طائرات "عاصفة الحزم" تقصف مقرات الحرس الجمهورى بالعاصمة اليمنية صنعاء طائرات "عاصفة الحزم" تقصف مقرات الحرس الجمهورى بالعاصمة اليمنية صنعاء
قصفت طائرات دول "عاصفة الحزم"، اليوم الجمعة، عددًا من المعسكرات اليمنية فى العاصمة صنعاء التابعة للحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

واستهدفت الطائرات معسكر السواد لقيادة قوات الحرس الجمهورى فى منطقة حزيز جنوب العاصمة وشوهدت النيران تندلع فى كل أرجاء المعسكر، كما تم استهداف معسكر الصواريخ فى منطقة فج عطان ومعسكر الحفا فى جبل ومعسكر ضبوعة جنوب العاصمة.

كما استهدفت الطائرات كذلك معسك الصباحة للحرس الجمهورى غرب العاصمة، وسمعت دوى الانفجارات فى كل أرجاء صنعاء، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدى للطائرات التى حلقت على علو منخفض.

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