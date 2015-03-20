حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/3/20

يحصر البعض مواصفات هذا البرج فى فكرة الازدواجية والهوائية وتقلب المزاج على الرغم من أن هناك الكثير من الصفات والسمات التى تميزه عن غيره منها النقاء وصفاء النفس وسرعة التسامح فضلاً عن التضحية من أجل الغير دون انتظار لأى مقابل، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "يجب أن نحاول خلال هذه الفترة تغير وجهة النظر المأخوذة عننا ونلتزم بحالة نفسية مستقرة لان أبناء هذا البرج بداخلهم قوى كبيرة تدفعهم على التغيير". على مستوى العمل والمال

>تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد ستنفرج على أبناء هذا البرج فى ذلك اليوم فسيحصلون على مبالغ مادية كبيرة قد تغير حياتهم بالكامل بعد طول انتظار. على مستوى الصحة

>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروًا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعد البرد أو الشعور بالقىء لكنهم سريعًا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية. على مستوى العلاقات العامة

>وفقًا للاستقرار النفسى الذى سوف يتمتعون به طوال الفترات المقبلة سيؤثر ذلك إيجابًا على علاقاتهم الشخصية وسيؤدى إلى اكتساب ثقة الآخرين.

شبكةعيونالإخبارية

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