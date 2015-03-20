توقعات الأبراج يوم الجمعة 2015/3/20

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/3/20

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/3/20

>الوحدة والعزلة من الهدوء والسكينة من أكثر الصفات التى تميز هذا البرج ولكنها سلاح ذو حدين فمن الممكن أن تجعله محبوبًا بين الناس ومن الممكن أيضًا أن تجعل منه شخصًا منبوذًا يبتعد عنه الجميع، لذلك يفضل أن نتبع الوسطية فى هذه الصفات ونخرج عنها بعض الأحيان، وتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن يكون اليوم الجمعة غير تقليدى وخارجًا عن المألوف بالنسبة لهم لأنهم سيحاولون أن يخرجوا عن هذه الصفات نوعًا ما ويحتكون بالعالم الخارجى والتعرف على علاقات جديدة.>سيحاول أبناء هذا البرج الخروج عن طبيعة شخصياتهم لكن سيحتاج ذلك إلى تخطى بعض المرحل الصعبة التى يحتاجها هذا التغير ما قد يؤثر على علاقاتهم الاجتماعية بشكل سلبى.>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل.

أبناء هذا البرج لهم نصيب من بعض صفات الثور وفكرة التسرع والتهور دون جدوى، فعلى الرغم من أنهم من أطيب الناس وذوات قلوب بيضاء صافية إلا أنهم قد يهدرون كل هذه الصفات الطيبة بعصبيتهم المفرطة المبالغ بها، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم من أكثر الأيام التى سوف يتعرضون خلالها إلى ضغط نفسى وعصبى كبير ما قد يفقدهم سيطرتهم على النفس ويفقدهم بعض العلاقات المهمة.

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/3/20

>تؤكد "فؤاد" أنه بخصوص يوم الجمعة يجب أن نبتعد تمامًا عن الاحتكاك بمن نحب، إلا أننا سنتعرض لضغط عصبى كبير يفضل أن نلتزم فيه الصمت ونتجاهل أى استفزازات قد تثير أعصابنا.>تهورك من الممكن ان يدفعك على فقدان بعض علاقاتك، لذلك احذر الاستفزازات التى سيتعمد البعض إثارتها لتخرج عن شعورك.>قد تتعرض إلى وعكة صحية لكن بسيطة بسبب ارتفاع ضغطك وتعرضك لبعض المشاحنات والشجار الذى سيثير أعصابك، لكنها وعكة قصيرة، ستفوت سريعًا دون أن تترك أثرًا.

الحساسية المفرطة المبالغ بها من أكثر الصفات السيئة التى يتسم بها أبناء هذا القسم، لأنها تزعج المحيطين بهم وتجعلهم دائمًا فى حيرة من أمرهم عند اختيار الكلمات المناسبة فى التعامل معهم، وعلى مستوى حظهم اليوم تقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: سيكون اليوم صعبًا وستتسبب حساسيتهم الزائدة عن اللزوم فى إشعال بعض المشاحنات بينهم وبين أصدقائهم أو المقربون منهم فى هذا اليوم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

>تقول "ماجى" يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائمًا ما يجعلهم يبذلون مجهودًا قليلاً، لكن يجب أن يبتعدوا عن هذه الصفة الكسولة لأنها لن تفيدهم كثيرًا لذلك يجب أن يركزوا فى أعمالهم الفترات المقبلة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

>استقرار نسبى فى حياتهم العاطفية دون مشاكل كبيرة أو واضحة لذلك يجب أن يستغلوا ذلك الاستقرار فى تدعيم نجاحاتهم ويبذلون قصارى جهودهم فى تحقيق نجاحاتهم.

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/3/20

أبناء برج الأسد يتصفون بمعظم الصفات الخاصة بالأسد ذاته، فهم أصحاب أصوات عالية، دائمًا ما يريدون السيطرة على الأجواء المحيطة مثلما يسيطر الأسد على عرينه، وإذا لم يشعروا بذلك يفقدون جزءًا كبيرًا من شخصياتهم ومن ثم من سعادتهم وإقبالهم على الحياة أما عن حظهم اليوم تقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" اليوم هو يوم حظهم سيسيطرون على معظم الجلسات التى سيخضعون لها وسيكون صوتهم هو الأحق والأجدر ما قد يجعلهم الأكثر سعادة هذه الفترة.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/3/20

>على مستوى الحياة العملية سيتقدمون وسيكونون الأكثر تألقًا ونجاحًا لأن الحظ سوف يحالفهم وسيكون صوتهم ومعلوماتهم الخاصة بالعمل أو بالدراسة هى الأصح، ما سيميزهم عن غيرهم وسيضعهم تحت دائرة الضوء مباشرة، لكن يجب أن يحرصوا من الأحقاد والمكائد.>ستتراجع الأمور العاطفية نوعًا ما حال إذا أصاب أبناء البرج نوعًا من الغرور الناتج عن تألقهم على مستوى الحياة العملية، ما قد يجعلهم يريدون فرض سيطرتهم على أحبابهم وشركائهم فى الحياة.

حب التملك والاستحواذ على الأشياء من الصفات السيئة التى تسيطر على أبناء هذا البرج وتتسبب لهم فى بعض المشاكل النفسية لأنه لا يوجد شىء يمكن السيطرة عليه طوال الوقت بشكل كامل، أما عن حظهم اليوم فتقول ماجى فرح اليوم مصدر للتفاؤل والأمل فسيحدث شىء فى بدايته يجعلنا ننظر للأمور من منظور أوسع.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/3/20

>سيكون هذا اليوم بداية خير لهم على المستوى العملى، فسيبدأون فى تحقيق حلم طالما عاشوا من أجله، وسيدخلون تجربة عمالية ناجحة يبرزون من خلالها.>الحب سيكون عنوان هذا اليوم سواء بين أصدقائهم وأقاربهم أو بينهم وبين محبيهم فسيكون اليوم الأكثر رومانسية ولن يستطيعوا نسيانه فيما بعد، لذلك يجب أن يحاولوا التمتع بكل دقيقة به.>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.

العدل بين الناس والأحكام الصائبة من أهم ما يميز أبناء هذا البرج، والتى تجعل الناس يتمسكون بهم ويشعرون بالأمان معهم ويبنون ثقتهم عليهم، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول ماجى فرح سيمرون بيوم لكن فى نهايته سيتلقون خبرًا يزيل كل همومهم عنهم ويجعلهم أكثر تفاؤلاً بالمقبل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/3/20

>ستتعقبهم بعض المشاكل والعراقيل التى قد توقفهم قليلاً وتجعلهم فى بداية اليأس لكن عند الوصول على نهاية اليوم سوف يتقلبون خبرًا من رئيسهم فى العمل يخص مكافأة أو شكل على أدائهم يعيد ثقتهم بأنفسهم مرة ثانية.>نظرًا لصفتهم العادلة وتمتعهم بالأحكام الصائبة سيتخذون قرارًا مصيريًا قد يغير مجرى حياتهم العاطفى ويقلبها رأسًا على عقب، لكن حتى إذا خسروا أحبابهم سيكتسبون ثقتهم بهم وثقتهم بأنفسهم فى آن واحد.

الغموض هو السمة التى يتصفون بها فلا يستطيع أحد أن يصل إلى عقلهم أو يخترق أفكارهم، لذلك يتبع المحيطون بهم مبدأ اللا مبالاة حتى لا يغرقوا فى بحر تفسير سلوكهم دون جدوى، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح سيكون يومًا مميزًا وسيتلقى معظم أبناء هذا البرج خبرًا سعيدًا قد يقلب حياتهم تمامًا ويجعلهم أكثر سعادة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/3/20

>بعد الأزمات المادية التى عانى منها أبناء هذا البرج سيبدأون مرحلة جديدة من حياتهم دون اضطرابات بعيدين عن الضغوطات وسيتمتعون بحصد نجاحاتهم بعد فترات طويلة من الجهد والشقاء.>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد لاستقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.

برج عاقل ومتزن يفضل أن يضع خططًا منطقية لنفسه ولمستقبله ويحدد أهدافًا خاصة يصيبها على فترات دون تسرع، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح، خبيرة الأبراج، يومًا جديدًا ورائعًا بالنسبة لهم سيرصدون ردود أفعال الناس على نجحاتهم وسيتلقون تهنئات كثيرًا بأمر خاص بهم سيحققون ذواتهم من خلاله.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/3/20

>سيقومون اليوم بتغيير مسار حياتهم وسيستطيعون تحقيق ذلك بالفعل، فعلى الرغم من المشاكل والصعوبات التى واجهتهم طوال الفترات السابقة إلا أنهم سيبدأون حياة جديدة خالية من الإحباط واليأس مليئة بالأمل والعمل.>على الرغم من حالة التأرجح التى مروا بها على مستوى الجانب العاطفى فى حياتهم إلا أنهم سيمرون بحالة من الاستقرار والهدوء هذه الفترة والذى ربما يسبق العاصفة التى ستلهب مشاعرهم الساكنة وسيعيشون حالة من السعادة.

الأمانة والتضحية وفداء الغير من أكثر ما يميز أبناء هذا البرج والمنتمين له، لكنهم فى نفس الوقت مشهورون بسرعة الغضب والاستمرار عليه فترات طويلة حتى إذا حاول الطرف الآخر مصالحتهم دائمًا ما يتخذون مواقف من الصعب أن يتراجعوا عنها، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد، سيشهد المنتمون لهذا البرج طفرة على كل المستويات باستثناء الجانب العاطفى الذى سيتدهور بعض الشىء لكنه سيعيد توازنه فى نهاية اليوم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/20

>ستشاهدون طفرة كبيرة فى مجال أعمالكم على هيئة علاوة أو مكافأة لكن حاولوا أن تبتعدوا عن الدخول فى مشاكل مع زملاء العمل لأنهم عادة سيكونون مترقبين لتصرفاتك نوعًا من الغيرة وتمنى ما بيدكم.>الجانب العاطفى سيشهد يومًا صعبًا ومشاكل صعبة قد يعتقد البعض أنها لن تمر مرور الكرام، لكنها ستقل وتتلاشى فى نهاية اليوم فلا دعى للقلق.

على الرغم من المشاكل والمسئوليات التى يمر بها أبناء هذا البرج والتى تعتبر قدرهم إلا أنهم يتمتعون بقدر كبير من القوة يجعلهم قادرين على تحملها والوصول على النجاح كونهم من أكثر الأبراج الطموحة والناجحة، وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم، سيتعرض البرج إلى بعض المشاكل على كل المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/20

>سيحقق هذا البرج نجاحًا باهرًا على مستوى الحياة العملية فسيبلى بلاء حسنا ويقوم بوظائف ومهام إضافية تجعله يتميز عن غيره من زملائه وأصدقائه ما قد يخلق بعض الأحقاد والضغائن التى سيتخطاها بتفاؤله وابتسامته.>حالة من الركود دون تغير سيمر بها أبناء هذا البرج بالنسبة للجانب العاطفى الذى سيدعم نجاحه على مستوى العلاقات العامة والحياة العملية، فكلما ابتعد هؤلاء عن الحب ومشاكله كلما ازدهروا فى مجالات أخرى.

يعتبر أبناء هذا البرج هم الأكثر رومانسية ودائمًا ما يعيشون خارج العالم الواقعى، هائمون مع أحلامهم الخيالية التى قد تكون بمثابة صدمة حقيقية بالنسبة لهم عند الاحتكاك بالواقع، وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل الناتجة عن دخولهم فى علاقات اجتماعية جديدة ومن ثم الارتطام بالواقع ما يفقدهم صوابهم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فؤاد لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/3/20

>سيعيش المنتمون إلى هذا البرج فى مشاكل ضخمة مع المحيطين بهم تدخلهم فى حالات نفسية سيئة تجعلهم فى حاجة إلى التغيير من طبائعهم لذلك سيكتسبون الصلابة مع الوقت وسينجحون فى حياتهم العملية.>على الرغم من المشاكل النفسية التى سيتعرض لها أبناء هذا البرج والتى ستتسبب فى إنهائهم بعض العلاقات العاطفية، إلا أنهم سيدخلون علاقة عاطفية أخرى سيستكملون بها حياتهم وستحلى عليهم دنياهم.

يحصر البعض مواصفات هذا البرج فى فكرة الازدواجية والهوائية وتقلب المزاج على الرغم من أن هناك الكثير من الصفات والسمات التى تميزه عن غيره منها النقاء وصفاء النفس وسرعة التسامح فضلاً عن التضحية من أجل الغير دون انتظار لأى مقابل، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "يجب أن نحاول خلال هذه الفترة تغير وجهة النظر المأخوذة عننا ونلتزم بحالة نفسية مستقرة لان أبناء هذا البرج بداخلهم قوى كبيرة تدفعهم على التغيير".

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العامة

>تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد ستنفرج على أبناء هذا البرج فى ذلك اليوم فسيحصلون على مبالغ مادية كبيرة قد تغير حياتهم بالكامل بعد طول انتظار.>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروًا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعد البرد أو الشعور بالقىء لكنهم سريعًا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.>وفقًا للاستقرار النفسى الذى سوف يتمتعون به طوال الفترات المقبلة سيؤثر ذلك إيجابًا على علاقاتهم الشخصية وسيؤدى إلى اكتساب ثقة الآخرين.