توقعات الأبراج يوم الخميس 2015/3/19

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/19

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/19

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/3/19

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/19

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/3/19

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/3/19

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/3/19

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/3/19

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/3/19

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/3/19

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/19

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/19

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

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مواليد برج الحمل دائمًا يتسببون فى إحباط كل من حولهم فهم يطلبون الكمال والمثالية، التى تتسبب فى صدام الآخرين، وتجعل دائمًا الجو مشحون حولهم، ما يتسبب لهم فى الكثير من الخسائر.تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح، مواليد برج الحمل، بالحيادية هذا اليوم فالأجواء مازالت ملبدة بالغيوم من المشاحنات القديمة، ما سيتطلب مضاعفة الجهود على هذا الأمر لنصل إلى بر الأمان، كما يجب أن نتقبل الانتقادات الإيجابية التى تبنى النواقص فى شخصية الحمل، وتجعله شخصًا أكثر تأقلمًا مع مجتمعه.لا تتوقع الكثير من الآخرين أليس بالإمكان أفضل مما كان، لا تطلب الكمال فهو ليس من سمات البشر، والآخر ليس مطالبًا بأن يكون ملبيًا لجميع طلباتك فى جميع الأوقات، كف عن التذمر فهذا سيؤدى بكما إلى طريق مسدود حتمًا.من مميزات برج الثور رابطة الجأش والقدرة على تجاوز الصعاب والخروج بأقل الخسائر، تحسده باقى الأبراج على تلك القدرات، كن كذلك وحاول أن تسير فى طريقك حتى تصل إلى أهدافك المرجوة.يغضب الشريك من غموضك معه فى كثير من الأمور التى تخفيها حتى لا تشاركه همومك، كن أكثر وضوحًا وامنح الشريك فرصة أن يتقاسم معك جميع مناحى الحياة فهذا سيجعل الأمور بينكم افضل من قبل وستذوب المشاكل الصغيرة أمام الكبيرة.يوم الخميس ليس مثاليًا لمواليد برج الثور على المستوى العلاقات العامة، حاول أن تجعل اليوم ينتهى سريعًا واستعد لعطلة الأسبوع فهى قادرة أن تحسن من أحوالك النفسية لتعود للعمل بطريقة أكثر إيجابية من قبل.نصحك الطبيب كثيرًا بالانتباه لصحتك والحصول على عطلة لإجراء بعض الفحوص الطبية اللازمة لكنك لم تستجب لنصيحة لقد حان الوقت لذلك الآن فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.يتسم مواليد برج الجوزاء بطيبة القلب والقدرة على الغفران للآخرين أخطائهم وهذا ما يجعلهم معرضين أكثر من غيرهم للمواقف الصعبة بسبب هذه الطيبة، لكن قد يضيع كل هذا هباء بسبب ما يتسمون به من عصبية زائدة تجعلهم أيضًا محل انتقاد دائمًا وتذمر من الآخرين.ليس لديك القدرة على تحديد الوقت اللازم لإنجاز أعمالك ما يجعلك محل انتقاد من رئيسك، اجعل هدفك الأول الحرص على الوقت وعدم إهداره اجعل شعارك "الوقت كالسيف أن لم تقطعه قطعك" سيكون مجهودك دائمًا سدى أمام تأخرك فى المواعيد، هناك فرصة لزيادة دخلك فأنت إنسان موهوب حاول جاهدًا رسم خطة محكمة لوقتك.مواليد " برج الجوزاء" يتسمون بالاجتماعية ما يجعل لديهم الكثير من الأصدقاء والمعارف، لكن ليس جميعهم "مفيدين" فى الوقت الراهن، حاول أن ترتب اولويات الأشخاص فى حياتك فهى مزدحمة بلا فائدة.من عيوب مواليد برج السرطان أنه لا يغفر للآخرين أخطاءهم بسهولة، لا يسمح لأحد أن يخطئ فى حقه مرتين، حريص على انتقاء أصدقائه، فلا يجعل هناك مساحة من القرب بينه وبين البعض إلا من يستحقون وذلك بعض خوض كثير من المواقف التى تثبت له حسن نية من حوله.هناك أخبار سارة فى الطريق إليك قد لا تتوقعها، كن حريصًا على الاستمرار فى أدائك المتميز فأنت شخص ناجح وتجيد ترتيب أولوياتك دائمًا، ستكون صاحب منصب قريبًا وستقدم الكثير من الأفكار المبتكرة التى تعبر عن شخصيتك ونابعة من روحك التى لا تقبل النمطية.تسعى دائمًا لكسب ود الحبيب فأنت إنسان عاطفى ورومانسى، صدق مشاعرك سيكون محل تقدير الآخر، وسيشهد اليوم الكثير من المفاجآت السارة التى ستضفى جوًا رائعًا على العلاقة وتجعلها فى مراحل التألق.من عيوب مواليد برج الأسد، أنهم لا يعرفون ما يحتاجون تحديدًا ما يجعلهم فى تصادم مع أنفسهم طوال الوقت قبل الآخرين، كثيرًا ما يقبلون على علاقة ثم تجدهم ينهونها بسرعة البرق ولا يهتمون كثيرًا بمشاعر الآخرين، من الأفضل مراجعة حساباتهم فهناك بعض الخسائر لا تعوض مرة أخرى.بداية جديدة فى محيط العمل ستكون أفضل من السابقة إذا ثابرت واجتهدت فالنجاح لا يأتى إلا بعد تعب وجهد يجعلك فخورًا به عند الوصول إليه مد أيدى المساعدة للآخرين وكن شخصية معطاءة فأنت تعيش وسط مجتمع ولست وحدك فى هذا العالم.الفترة السابقة شهدت خسارة كبيرة لك على المستوى العاطفى، واعترفت أنك كنت السبب فى ذلك، لا تبكى على اللبن المسكوب، ولكن حاول أن تستفيد من الأخطاء حتى لا تقع فيها مجددًا، فأنت على موعد جديد مع الحب كن صادق مع الآخر من اول لحظة حتى لا تقع فى نفس المشاكل مرة أخرى.يتسم مواليد برج العذراء بصدق المشاعر والإخلاص فيها، لكن لديهم بعض المآخذ فى طريقة تعبيرهم عن مشاعرهم التى تتسبب لهم فى كثير من الخسائر مع الآخرين، سيشهد اليوم الكثير من المواقف التى يضعون فيها للمرة الأولى وعليهم التحلى بالصبر.شهدت الفترة السابقة ضغوطًا كثيرة فى محيط العمل وسيشهد يوم الخميس انفراجة كبيرة على المستوى العملى وستجد الأمور تسير فى خطوط متوازية ما يجعلك على موعد مع النجاح وجنى الأرباح التى تستحقها على مثابرتك ومجهودك الرائع.أنت على موعد للقاء مع الحبيب بعد فترة كبيرة من الخصام سيكون اليوم مميزًا ومليئًا بالمفاجآت السعيدة التى ستضفى دفئًا وسعادة على الأجواء، لا تترد بالبوح بما فى قلبك للحبيب فهو بحاجة لسماع بعض الكلمات التى تعوضه على لحظات الفراق التى مرت بحياتكما.مواليد برج الميزان يرون أنفسهم على صواب فى جميع المواقف، لا يقبلون النقد مهما كان حجم أخطائهم، ما يجعلهم متهمين بالغطرسة والغرور، وسيكون يوم الخميس وقفة لهم مع أنفسهم لمراجعة بعض الحسابات والبعد عن المجادلة.يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لمواليد برج الميزان، أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالمفاجآت السعيدة فى محيط العمل فأنت إنسان مثابر وتعمل بجد، محاط بمجموعة من الزملاء المخلصين فى العمل، حافظ على تلك العلاقة الجملية فهى أكبر داعم لك فى طريق نجاحك العملى.عطلة نهاية الأسبوع وقت ملائم أن تقضيه مع الشريك، فأنت مشغول عنه دائم بالعمل والسفر، حاول أن تقضى معه أطول وقت تجنبًا للمشاكل التى قد تطرأ على العلاقة فالوقاية دائمًا خير من العلاج.يتسم مواليد برج "العقرب" بالقوة وتحمل المسئولية فى كثير من مواقف الحياة، ما يجعل المحيطين بهم يرون أنهم لا يحتاجون من أحد أن يمد لهم أيدى المساعدة والعون، حاول أن تكون متفائلاً فى الفترة المقبلة فهناك الكثير من الأخبار السارة فى الطريق.يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يشهد يوم الخميس الكثير من الأحداث التى ستحرك المياه الراكدة فى محيط العمل، حيث ستشهد نتائج لما قدمته طوال الأسبوع كن مستوعبًا للموقف ولا تتعجل النتائج السعيدة فهى فى الطريق إليك.بدأت الغيوم فى التبدد من سماء علاقتك العاطفية وسيشهد مواليد برج العقرب أخبارًا سارة على المحيط العاطفى حيث سيكون يوم الخميس مميزًا، فالحبيب يحاول أن يعوض الوقت الذى مضى وشهد الكثير من الجدال والمشاجرات الغير مجدية على الإطلاق، استغل الفرصة وساعده على تجاوز هذه الفترة للخروج إلى سماء العلاقات الصافية.يتسم مواليد برج القوس بالمراوغة واللعب بالألفاظ للحصول على غايتهم فى كل موقف، وسيشهد يوم الخميس العديد من الدروس القاسية لهم فهم دائمًا يشعرون بأنهم أبطال المواقف، ولكن قد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لمواليد برج القوس نجاحًا كبيرًا غير متوقع ما يجعله يقف فى الطليعة ليكون صاحب موقف وكلمة مسموعة فى مجال عمله لا تتعجل الأمور فأنت على موعد مع السعادة والنجاح، بعد سلسلة من الفشل والإحباط.سيشهد يوم الخميس اعترافًا من الحبيب بأخطاء تجاهك، لا تستغل الفرصة وتقبل اعترافاته بصدر رحب فأنت بحاجة لجلسة من الصراحة المتبادلة لتسير العلاقة فى طريق سليم وواضح يؤدى بكما إلى حياة عاطفية ناجحة ودافئة.يتميز مواليد برج الجدى بالحزم والشدة فى كثير من الأمور، ما يجعلهم متهمين دائمًا بقسوة القلب، ولكن هذا على عكس طبيعتهم فهم طيبون لأبعد الحدود خاصة فى المحيط الأسرى.بعد مرحلة صعبة تشهد الأجواء الكثير من الأخبار السارة فقد حان الوقت أن تحصد نتيجة عملك ومثابرتك، لا تترد بطلب المشورة والعون من الآخرين فأنت إنسان معطاء وكثير ممن حولك سوف يسعدون بالوقوف بجوارك فى عملك لتكون دائمًا فى المقدمة.ينصح خبير الأبراج محمد فرعون، مواليد برج الجدى بالبوح بالمشاعر فهم "خجولين" دائمًا ما يعرضهم لمشاكل مع الشريك، فهو لا يشعر بوجوده ولا يرى منك أى تحرك تجاهه، حاول أن تكون أكثر عطاء فى المشاعر حتى لا تتعرض لجمود فى العلاقة أو مشاكل أنت فى غنى عنها.من عيوب مواليد برج الدلو شعورهم الدائم بالاضطهاد وعدم القدرة على تحمل المسئولية، ما يجعلهم يكثرون الشكوى والشك وهذا كفيل بقلب حياتهم رأسًا على عقب دائمًا، وعليهم أن يكونوا أكثر ضبطًا لأنفسهم من ذلك والعمل على دعم شخصيتهم بشتى الطرق.ينصح خبير الأبراج محمد فرعون، مواليد برج الدلو بالبعد عن تعلق الأخطاء على شماعة الظروف، قم بكسر جميع شماعات الفشل والنظر إلى الأمام بكل ثقة أن الله قادر على تبديل الظروف وأن المقبل سوف يكون أجمل من الأمس، أجعل الماضى مجرد درس للاستفادة وتوقف عن البكاء على اللبن المسكوب.يشعر الشريك بأنك تمر بظروف صعبة وحالة نفسية سيئة من المواقف الصعبة التى مرت بك فيحاول أن يدخل البهجة والسرور على حياتكم لتكون فى حالة نفسية أفضل لا تتردد أن تبادله نفس الشعور فلحظات السعادة يجب أن تقتنص بكل سرعة حتى لا تتسرب من بين أيدينا.يتسم مواليد برج الحوت بالقدرة على العمل تحت ضغط الظروف، يصنعون من كل الظروف مواقف لدعمهم فى الحياة ولا يقبلون بالهزيمة أبدًا، وهذا ما يجعل مواليد هذا البرج يتسمون بالقيادة والنجاح دائمًا.سيشهد اليوم الكثير من الأحداث على المستوى العملى سيكون أغلبها فى صالحك وستعرف أن تعبك أتى بثماره وأنك شخص ناجح قادر على صنع النجاح بالمجهود الكبير، لا تتوقع الشكر من أحد فنجاحك ووصولك لهدفك أكبر شهادة شكر لك، ثق فى قدراتك دائمًا فأنت شخص مثابر.يقال إن السعيد فى العمل تعيس فى الحب لكن يوم الخميس يقول خبير الأبراج محمد فرعون، ستشهد الكثير من الأحداث السعيدة فى محيط الحياة العاطفية وسوف يفاجئك الحبيب بكثير من الأخبار السعيدة، اغتنم الفرصة وحاول أن تقضى عطلة نهاية الأسبوع فى جو عائلى يملؤه المرح والسعادة قبل أن تتكدس الأعمال من جديد فى محيطك العملى.