توقعات الأبراج يوم الخميس 2015/3/19

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/19مواليد برج الحمل دائمًا يتسببون فى إحباط كل من حولهم فهم يطلبون الكمال والمثالية، التى تتسبب فى صدام الآخرين، وتجعل دائمًا الجو مشحون حولهم، ما يتسبب لهم فى الكثير من الخسائر.
توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعيةتنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح، مواليد برج الحمل، بالحيادية هذا اليوم فالأجواء مازالت ملبدة بالغيوم من المشاحنات القديمة، ما سيتطلب مضاعفة الجهود على هذا الأمر لنصل إلى بر الأمان، كما يجب أن نتقبل الانتقادات الإيجابية التى تبنى النواقص فى شخصية الحمل، وتجعله شخصًا أكثر تأقلمًا مع مجتمعه.
رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على المستوى العاطفىلا تتوقع الكثير من الآخرين أليس بالإمكان أفضل مما كان، لا تطلب الكمال فهو ليس من سمات البشر، والآخر ليس مطالبًا بأن يكون ملبيًا لجميع طلباتك فى جميع الأوقات، كف عن التذمر فهذا سيؤدى بكما إلى طريق مسدود حتمًا.
حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/19من مميزات برج الثور رابطة الجأش والقدرة على تجاوز الصعاب والخروج بأقل الخسائر، تحسده باقى الأبراج على تلك القدرات، كن كذلك وحاول أن تسير فى طريقك حتى تصل إلى أهدافك المرجوة.
توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفىيغضب الشريك من غموضك معه فى كثير من الأمور التى تخفيها حتى لا تشاركه همومك، كن أكثر وضوحًا وامنح الشريك فرصة أن يتقاسم معك جميع مناحى الحياة فهذا سيجعل الأمور بينكم افضل من قبل وستذوب المشاكل الصغيرة أمام الكبيرة.
على مستوى العلاقات العامةيوم الخميس ليس مثاليًا لمواليد برج الثور على المستوى العلاقات العامة، حاول أن تجعل اليوم ينتهى سريعًا واستعد لعطلة الأسبوع فهى قادرة أن تحسن من أحوالك النفسية لتعود للعمل بطريقة أكثر إيجابية من قبل.
على مستوى الصحةنصحك الطبيب كثيرًا بالانتباه لصحتك والحصول على عطلة لإجراء بعض الفحوص الطبية اللازمة لكنك لم تستجب لنصيحة لقد حان الوقت لذلك الآن فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/3/19يتسم مواليد برج الجوزاء بطيبة القلب والقدرة على الغفران للآخرين أخطائهم وهذا ما يجعلهم معرضين أكثر من غيرهم للمواقف الصعبة بسبب هذه الطيبة، لكن قد يضيع كل هذا هباء بسبب ما يتسمون به من عصبية زائدة تجعلهم أيضًا محل انتقاد دائمًا وتذمر من الآخرين.
على مستوى العمل والمالليس لديك القدرة على تحديد الوقت اللازم لإنجاز أعمالك ما يجعلك محل انتقاد من رئيسك، اجعل هدفك الأول الحرص على الوقت وعدم إهداره اجعل شعارك "الوقت كالسيف أن لم تقطعه قطعك" سيكون مجهودك دائمًا سدى أمام تأخرك فى المواعيد، هناك فرصة لزيادة دخلك فأنت إنسان موهوب حاول جاهدًا رسم خطة محكمة لوقتك.
على مستوى العلاقات العامةمواليد " برج الجوزاء" يتسمون بالاجتماعية ما يجعل لديهم الكثير من الأصدقاء والمعارف، لكن ليس جميعهم "مفيدين" فى الوقت الراهن، حاول أن ترتب اولويات الأشخاص فى حياتك فهى مزدحمة بلا فائدة.
حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/19من عيوب مواليد برج السرطان أنه لا يغفر للآخرين أخطاءهم بسهولة، لا يسمح لأحد أن يخطئ فى حقه مرتين، حريص على انتقاء أصدقائه، فلا يجعل هناك مساحة من القرب بينه وبين البعض إلا من يستحقون وذلك بعض خوض كثير من المواقف التى تثبت له حسن نية من حوله.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العمليةهناك أخبار سارة فى الطريق إليك قد لا تتوقعها، كن حريصًا على الاستمرار فى أدائك المتميز فأنت شخص ناجح وتجيد ترتيب أولوياتك دائمًا، ستكون صاحب منصب قريبًا وستقدم الكثير من الأفكار المبتكرة التى تعبر عن شخصيتك ونابعة من روحك التى لا تقبل النمطية.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفيةتسعى دائمًا لكسب ود الحبيب فأنت إنسان عاطفى ورومانسى، صدق مشاعرك سيكون محل تقدير الآخر، وسيشهد اليوم الكثير من المفاجآت السارة التى ستضفى جوًا رائعًا على العلاقة وتجعلها فى مراحل التألق.
حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/3/19من عيوب مواليد برج الأسد، أنهم لا يعرفون ما يحتاجون تحديدًا ما يجعلهم فى تصادم مع أنفسهم طوال الوقت قبل الآخرين، كثيرًا ما يقبلون على علاقة ثم تجدهم ينهونها بسرعة البرق ولا يهتمون كثيرًا بمشاعر الآخرين، من الأفضل مراجعة حساباتهم فهناك بعض الخسائر لا تعوض مرة أخرى.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العمليةبداية جديدة فى محيط العمل ستكون أفضل من السابقة إذا ثابرت واجتهدت فالنجاح لا يأتى إلا بعد تعب وجهد يجعلك فخورًا به عند الوصول إليه مد أيدى المساعدة للآخرين وكن شخصية معطاءة فأنت تعيش وسط مجتمع ولست وحدك فى هذا العالم.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفيةالفترة السابقة شهدت خسارة كبيرة لك على المستوى العاطفى، واعترفت أنك كنت السبب فى ذلك، لا تبكى على اللبن المسكوب، ولكن حاول أن تستفيد من الأخطاء حتى لا تقع فيها مجددًا، فأنت على موعد جديد مع الحب كن صادق مع الآخر من اول لحظة حتى لا تقع فى نفس المشاكل مرة أخرى.
حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/3/19يتسم مواليد برج العذراء بصدق المشاعر والإخلاص فيها، لكن لديهم بعض المآخذ فى طريقة تعبيرهم عن مشاعرهم التى تتسبب لهم فى كثير من الخسائر مع الآخرين، سيشهد اليوم الكثير من المواقف التى يضعون فيها للمرة الأولى وعليهم التحلى بالصبر.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العمليةشهدت الفترة السابقة ضغوطًا كثيرة فى محيط العمل وسيشهد يوم الخميس انفراجة كبيرة على المستوى العملى وستجد الأمور تسير فى خطوط متوازية ما يجعلك على موعد مع النجاح وجنى الأرباح التى تستحقها على مثابرتك ومجهودك الرائع.
على مستوى الحياة العاطفيةأنت على موعد للقاء مع الحبيب بعد فترة كبيرة من الخصام سيكون اليوم مميزًا ومليئًا بالمفاجآت السعيدة التى ستضفى دفئًا وسعادة على الأجواء، لا تترد بالبوح بما فى قلبك للحبيب فهو بحاجة لسماع بعض الكلمات التى تعوضه على لحظات الفراق التى مرت بحياتكما.
حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/3/19مواليد برج الميزان يرون أنفسهم على صواب فى جميع المواقف، لا يقبلون النقد مهما كان حجم أخطائهم، ما يجعلهم متهمين بالغطرسة والغرور، وسيكون يوم الخميس وقفة لهم مع أنفسهم لمراجعة بعض الحسابات والبعد عن المجادلة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العمليةيتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لمواليد برج الميزان، أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالمفاجآت السعيدة فى محيط العمل فأنت إنسان مثابر وتعمل بجد، محاط بمجموعة من الزملاء المخلصين فى العمل، حافظ على تلك العلاقة الجملية فهى أكبر داعم لك فى طريق نجاحك العملى.
توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفيةعطلة نهاية الأسبوع وقت ملائم أن تقضيه مع الشريك، فأنت مشغول عنه دائم بالعمل والسفر، حاول أن تقضى معه أطول وقت تجنبًا للمشاكل التى قد تطرأ على العلاقة فالوقاية دائمًا خير من العلاج.
حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/3/19يتسم مواليد برج "العقرب" بالقوة وتحمل المسئولية فى كثير من مواقف الحياة، ما يجعل المحيطين بهم يرون أنهم لا يحتاجون من أحد أن يمد لهم أيدى المساعدة والعون، حاول أن تكون متفائلاً فى الفترة المقبلة فهناك الكثير من الأخبار السارة فى الطريق.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العمليةيتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يشهد يوم الخميس الكثير من الأحداث التى ستحرك المياه الراكدة فى محيط العمل، حيث ستشهد نتائج لما قدمته طوال الأسبوع كن مستوعبًا للموقف ولا تتعجل النتائج السعيدة فهى فى الطريق إليك.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفيةبدأت الغيوم فى التبدد من سماء علاقتك العاطفية وسيشهد مواليد برج العقرب أخبارًا سارة على المحيط العاطفى حيث سيكون يوم الخميس مميزًا، فالحبيب يحاول أن يعوض الوقت الذى مضى وشهد الكثير من الجدال والمشاجرات الغير مجدية على الإطلاق، استغل الفرصة وساعده على تجاوز هذه الفترة للخروج إلى سماء العلاقات الصافية.
حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/3/19يتسم مواليد برج القوس بالمراوغة واللعب بالألفاظ للحصول على غايتهم فى كل موقف، وسيشهد يوم الخميس العديد من الدروس القاسية لهم فهم دائمًا يشعرون بأنهم أبطال المواقف، ولكن قد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العمليةيتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لمواليد برج القوس نجاحًا كبيرًا غير متوقع ما يجعله يقف فى الطليعة ليكون صاحب موقف وكلمة مسموعة فى مجال عمله لا تتعجل الأمور فأنت على موعد مع السعادة والنجاح، بعد سلسلة من الفشل والإحباط.
توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.سيشهد يوم الخميس اعترافًا من الحبيب بأخطاء تجاهك، لا تستغل الفرصة وتقبل اعترافاته بصدر رحب فأنت بحاجة لجلسة من الصراحة المتبادلة لتسير العلاقة فى طريق سليم وواضح يؤدى بكما إلى حياة عاطفية ناجحة ودافئة.
حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/3/19يتميز مواليد برج الجدى بالحزم والشدة فى كثير من الأمور، ما يجعلهم متهمين دائمًا بقسوة القلب، ولكن هذا على عكس طبيعتهم فهم طيبون لأبعد الحدود خاصة فى المحيط الأسرى.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العمليةبعد مرحلة صعبة تشهد الأجواء الكثير من الأخبار السارة فقد حان الوقت أن تحصد نتيجة عملك ومثابرتك، لا تترد بطلب المشورة والعون من الآخرين فأنت إنسان معطاء وكثير ممن حولك سوف يسعدون بالوقوف بجوارك فى عملك لتكون دائمًا فى المقدمة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفيةينصح خبير الأبراج محمد فرعون، مواليد برج الجدى بالبوح بالمشاعر فهم "خجولين" دائمًا ما يعرضهم لمشاكل مع الشريك، فهو لا يشعر بوجوده ولا يرى منك أى تحرك تجاهه، حاول أن تكون أكثر عطاء فى المشاعر حتى لا تتعرض لجمود فى العلاقة أو مشاكل أنت فى غنى عنها.
حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/19من عيوب مواليد برج الدلو شعورهم الدائم بالاضطهاد وعدم القدرة على تحمل المسئولية، ما يجعلهم يكثرون الشكوى والشك وهذا كفيل بقلب حياتهم رأسًا على عقب دائمًا، وعليهم أن يكونوا أكثر ضبطًا لأنفسهم من ذلك والعمل على دعم شخصيتهم بشتى الطرق.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العمليةينصح خبير الأبراج محمد فرعون، مواليد برج الدلو بالبعد عن تعلق الأخطاء على شماعة الظروف، قم بكسر جميع شماعات الفشل والنظر إلى الأمام بكل ثقة أن الله قادر على تبديل الظروف وأن المقبل سوف يكون أجمل من الأمس، أجعل الماضى مجرد درس للاستفادة وتوقف عن البكاء على اللبن المسكوب.
توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفيةيشعر الشريك بأنك تمر بظروف صعبة وحالة نفسية سيئة من المواقف الصعبة التى مرت بك فيحاول أن يدخل البهجة والسرور على حياتكم لتكون فى حالة نفسية أفضل لا تتردد أن تبادله نفس الشعور فلحظات السعادة يجب أن تقتنص بكل سرعة حتى لا تتسرب من بين أيدينا.
حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/19يتسم مواليد برج الحوت بالقدرة على العمل تحت ضغط الظروف، يصنعون من كل الظروف مواقف لدعمهم فى الحياة ولا يقبلون بالهزيمة أبدًا، وهذا ما يجعل مواليد هذا البرج يتسمون بالقيادة والنجاح دائمًا.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العمليةسيشهد اليوم الكثير من الأحداث على المستوى العملى سيكون أغلبها فى صالحك وستعرف أن تعبك أتى بثماره وأنك شخص ناجح قادر على صنع النجاح بالمجهود الكبير، لا تتوقع الشكر من أحد فنجاحك ووصولك لهدفك أكبر شهادة شكر لك، ثق فى قدراتك دائمًا فأنت شخص مثابر.
توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفيةيقال إن السعيد فى العمل تعيس فى الحب لكن يوم الخميس يقول خبير الأبراج محمد فرعون، ستشهد الكثير من الأحداث السعيدة فى محيط الحياة العاطفية وسوف يفاجئك الحبيب بكثير من الأخبار السعيدة، اغتنم الفرصة وحاول أن تقضى عطلة نهاية الأسبوع فى جو عائلى يملؤه المرح والسعادة قبل أن تتكدس الأعمال من جديد فى محيطك العملى.
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