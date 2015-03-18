حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/3/18

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

يتميز برج الحمل بمواصفات خاصة تميزه عن غيره من الأبراج، فهو ذو ملامح ملوكية، مليء بالنشاط والحيوية والقوة والحماسة والشجاعة، وهو قائد عظيم لمن حوله، وشخصية حالمة تحب الخيال، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، أن اليوم هو أفضل يوم لإعادة الاتصال مع أسرتك، وعليك أن تتحلى بروح العمل الجماعى مع زملائك، حتى تنجح فى العمل.>ترى ماجى فرح أن علاقتك ببعض الأصدقاء أصبحت متوترة فى الآونة الأخيرة، ولكن يمكنك حل مشاكلك بسهولة والتوافق معهم، حتى تصبح شخصًا جديرًا بالثقة بالنسبة لهم وتصبح محبوبًا، كما يمكنك أن تلعب دورًا قياديًا فى الأنشطة الاجتماعية المختلفة، لأنك تعرف كيفية التعامل مع المجموعة.

وتوضح ماجى أنك يجب أن تخصص الفترة المقبلة لإعادة الاتصال بعائلتك والتواصل معهم، أما إذا كان هناك أى خلافات عائلية فاليوم هو الوقت الأمثل لحل هذه المشاكل.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

>تتوقع ماجى فرح أن عام 2015 يحمل التفاؤل لأصحاب برج الحمل، وبالأخص شهر مارس، حيث إنه يحمل فرصة مقابلة حب حياتك، الذى يمكن أن تراه أمامك فى أى وقت خلال هذا الشهر، وبالنسبة للعمل، فإن عملك سيكون فى أحسن حال، وربما تجد فرصة أفضل للسفر إلى الخارج، ولكن تذكر دائمًا أن الوصول لأهدافك يتطلب روح الفريق والعمل الجماعى.