أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/3/18

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/3/18 حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/3/18
يتميز برج الحمل بمواصفات خاصة تميزه عن غيره من الأبراج، فهو ذو ملامح ملوكية، مليء بالنشاط والحيوية والقوة والحماسة والشجاعة، وهو قائد عظيم لمن حوله، وشخصية حالمة تحب الخيال، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، أن اليوم هو أفضل يوم لإعادة الاتصال مع أسرتك، وعليك أن تتحلى بروح العمل الجماعى مع زملائك، حتى تنجح فى العمل.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>ترى ماجى فرح أن علاقتك ببعض الأصدقاء أصبحت متوترة فى الآونة الأخيرة، ولكن يمكنك حل مشاكلك بسهولة والتوافق معهم، حتى تصبح شخصًا جديرًا بالثقة بالنسبة لهم وتصبح محبوبًا، كما يمكنك أن تلعب دورًا قياديًا فى الأنشطة الاجتماعية المختلفة، لأنك تعرف كيفية التعامل مع المجموعة.

وتوضح ماجى أنك يجب أن تخصص الفترة المقبلة لإعادة الاتصال بعائلتك والتواصل معهم، أما إذا كان هناك أى خلافات عائلية فاليوم هو الوقت الأمثل لحل هذه المشاكل.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015


>تتوقع ماجى فرح أن عام 2015 يحمل التفاؤل لأصحاب برج الحمل، وبالأخص شهر مارس، حيث إنه يحمل فرصة مقابلة حب حياتك، الذى يمكن أن تراه أمامك فى أى وقت خلال هذا الشهر، وبالنسبة للعمل، فإن عملك سيكون فى أحسن حال، وربما تجد فرصة أفضل للسفر إلى الخارج، ولكن تذكر دائمًا أن الوصول لأهدافك يتطلب روح الفريق والعمل الجماعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى