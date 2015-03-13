توقعات الأبراج ليوم الجمعة 13/3/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/3/13

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/3/13

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات "ماجى فرح" لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/3/13

>الوحدة والعزلة من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج نتيجة لرومانسيتهم المبالغة وبعدهم عن أرض الواقع، ما يجعلهم سريعى التأثر بأفعال الآخرين نظرًا لمسالمتهم الدائمة وفقدهم لإمكانية الدفاع عن النفس، وتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن يكون اليوم الجمعة غير تقليدى وخارج عن المألوف بالنسبة لهم لأنهم سيجدون مقابلاً لرومانسيتهم وسيتقربون أكثر لواقعهم دون أن يصدموا.>سيشاهد أبناء هذا البرج شكلاً جديدًا لعلاقاتهم الشخصية لأنهم سيجدون من يتفهمهم ويتفهم طباع ذلك البرج ويأخذ بأيديهم لمواجهة الواقع خطوة بخطوة لذلك أبشروا.>2015 هو عام النصر بالنسبة لهم على كل المستويات خاصة على مستوى الجانب العاطفى الذى سيساعدهم على تحقيق نجاحاتهم على المستوى العملى أو الدراسى، لكن يجب ألا يعتمدوا على هذا التوقع فربما تصدمهم وتواجههم بعض العراقيل .>العاطفة المفرطة والعصبية المبالغ بها تعتبر من أكثر الصفات التى ربما تميز هذا البرج أو تجعل الناس ينتقدونه لأنه برج عاطفى سريع فى بناء العلاقات الإنسانية مع المحيطين به نتيجة لحكمه على الأشخاص بمنطق العاطفة بعيدًا عن العقل، لكنه سريع الخسارة بسبب عصبيته التى قد تفقده هذه العلاقات بنفس السرعة، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن هذا اليوم سيكون مزعجًا لأبناء هذا البرج نتيجة لفقدانهم بعض العلاقات الاجتماعية بسبب مشكلة أو شجار حاد وتراشق بالألفاظ، لذلك يفضل أن نلتزم الهدوء ونضبط النفس.>تؤكد "فؤاد" أنه بخصوص يوم الجمعة يجب أن نبتعد على قدر المستطاع عن أى مشادات أو مشاحنات بيننا وبين الآخرين لآن موجة غضب سوف تجتاح هذا البرج فيفضل الصمت حتى نتخطاها دون أى خسارة لعلاقاتنا.>إن لم يدفعك تهورك لهدم علاقاتك الشخصية والتزمت الهدوء ستتجدد علاقاتك بالآخرين وستكون فى قمة تفاعلك مع المحيطين بك.>الصحة ستكون فى وهجها وستتمتع بطاقة كبيرة فلا دعى للقلق حتى حال تراجع صحتك فى الفترة الأخيرة ستعود مرة أخرى إلى كامل تألقك.>يعتبر أبناء هذا البرج من أكثر الشخصيات الحساسة التى قد تسبب إزعاجًا لمن حولها لأنها سريعة الغضب والتأثر بأى تصرف أو سلوك يحدث أمامها حتى وإن كان دون قصد، وعلى مستوى حظهم اليوم وتقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: سيكون يومًا شاقًا ومجهدًا على كل المستويات لكن فى نهايته ربما نحصد بعض النتائج التى تغنينا عن هذا الشقاء.>تقول "ماجى" هذا البرج لديه القليل من الحظ لذلك يجب ألا يعتمد على حظه فقط إنما مجهوده وطاقته وعمله لأنهم الوحيدون القادرون على تحقيق النجاح له مهما طالت المدة، لذلك تنصح بالعمل والاجتهاد والإخلاص به.>سيدخلون فى حياة زوجية أو علاقة ارتباط جادة لكن ستكون مبنية فى الأساس على العقل والحسابات المنطقية بعيدًا عن العاطفة والحب لأنه كما هو متعارف عليه يعد أبناء هذا البرج الأقل حظًا بالنسبة للحب والعاطفة.>يعد أبناء هذا البرج من الأفراد الذين يميلون لتحقيق مبدأ الصوت الأوحد فدائمًا صوتهم من عقلهم دون أن ينصتوا لأحد كما أنهم يفضلون أن يكونوا دائمًا تحت دائرة الضوء وإن شعروا بالتتفيه أو التسطيح من حديثهم يتقوقعون ويدخلون فى عزلة بعيدًا عن المجتمع، أما عن حظهم اليوم فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ستأتى لهم ضربة حظ إن استغلوها لاستطاعوا أن يغيروا من مجرى حياتهم فى الأيام المقبلة ولم تقتصر هذه الضربة على الجانب العملى وحسب إنما قد يكون على مستوى العاطفة أو الصحة.>سيكتمل اليوم حلمك وسيظهر له ملامح فما كنت تعمل من أجل تحقيقه سابقًا سيظهر وبتجلى فى هذا اليوم، ولا تتعجل فقد تجد ما كنت تتمناه فى عملك يحدث بالفعل فى الساعات الأخيرة من اليوم.>الأمور العاطفية ستتحسن وستجد لها طريقًا فى حيات أبناء هذا البرج بعد سنوات طويلة من الركود لذلك حاولوا أن تنتهزوا الفرصة وبادروا فى الدخول فى علاقة عاطفية جديدة.>يميلون دائمًا إلى الاستحواذ على الغير والأنانية وتفضيل الذات على الرغم من أنهم يتمتعون بقلوب بيضاء وتسامح يميزهم عن غيرهم من الأبراج، أما عن حظهم اليوم فتقول ماجى فرح اليوم: "سيمر مرور الكرام دون تجديد أو حدث معين يقلب الموازين سواء بشكل إيجابى أو سلبى".>اليوم تقليدى بعيدًا عن التطورات أو الإخفاقات فلا جديد به سيظل مستواهم سواء فى العمل أو الدراسة على نفس الشاكلة، لكن لا داعى لليأس فقريبًا سوف تتعدل الأحوال وتتحسن الظروف.>ستشذ قليلاً حياتهم العاطفية عن بقية مستويات حياتهم لكن للأسف ستكون مرهقة ومؤلمة لهم فسيتعرضون لألم وجرح كبير قد يجعلهم فى حالة نفسية سيئة لفترات مقبلة.>وفقًا لسلسلة الركود التى يعانى منها أبناء البرج فلا جديد على مستوى الحياة العامة، حتى إن حدثت بعض المواقف التى قد تسير أعصابهم وتجعلهم عرضة إلى العصبية والتوتر لكنهم سريعًا ما يسيطروا على أنفسهم.>الثقة بالنفس والثقة من إمكانيات وقدرات الذات من أكثر الصفات التى تميز أبناء هذا البرج والتى إذا ما حاولوا السيطرة عليها تحولت إلى غرور ومرض عظمة، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول ماجى فرح: "سيمرون بيوم صعب لكن سيحصدون تقديرًا ماديًا يجعلهم يعيدون ترتيباتهم ويشعرون بتحسن نفسى كبير.>على الرغم من سوء الحظ الذى رافقهم طوال المدة السابقة إلا أنهم سوف يتخلصون منه سريعًا وسيجدون الحياة ومجالاتها تتفتح أمام أعينهم مرة تلو الأخرى لذلك يجب أن يتفاءلوا ويستغلوا كل فرصة تأتى لهم لأنها ربما تأتى مرة واحدة فقط.>ستمر بظروف عاطفية سيئة ستتسبب فى انخفاض ملحوظ فى حالتك النفسية التى إذا لم تحصرها ستكون سببًا فى انخفاض مستواك على كل المستويات الأخرى، لذلك حاول أن تتقبل الواقع كما هو واعلم أن الفرح لابد وأن يأتى له يوم.>الحديث وكتمان الأسرار هما من أهم صفات هذا البرج، فعلى الرغم من أنه من الأبراج التى تتمتع بعلاقات اجتماعية كبيرة، إلا أن أصحابه لا يجيدون الحديث على قدر ما يجيدون السمع للآخرين، توضح خبيرة الأبراج "ماجى فرح" أن اليوم سيكون مميزًا وسيتلقى معظم أبناء هذا البرج خبرًا سعيدًا قد يقلب حياتهم تمامًا ويجعلهم أكثر سعادة.>على الرغم من المشاكل التى واجهوها طوال الفترات السابقة على المستوى العملى سواء كانت الدراسة أو العمل لكنهم سيحصلون على مكافأة ربما تكون مادية أو معنوية ستكون مصدرًا للتفاؤل فيما بعد.>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم الاستعداد، واستقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.>متعاونة وتحب الخير للغير لكنها غيورة وشكاكة ودائمًا التشكيك فى إخلاص الغير لها ما يستدع المشاكل لها وللمحيطين بها، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح، خبيرة الأبراج أن اليوم يوم عادى لا جديد به سيمر مرور الكرام دون تيسرات أو تعسرات لذلك لا داعى للانتظار أو ترقب أى جديد به.>على الرغم من سلسلة الركود التى سوف يتعرضون لها على مستوى صحتهم وحياتهم العاطفية وعلاقتهم الإنسانية إلا أنهم سيحققون نجاحات بالغة على مستوى حياتهم العملية وسيفاجئون الجميع بمستوى متقدم ومكانة عالية سيحتلونها.>على الرغم من حالة التأرجح التى مروا بها على مستوى الجانب العاطفى فى حياتهم إلا أنهم سيمرون بحالة من الاستقرار والهدوء هذه الفترة والذى ربما يسبق العاصفة التى ستلهب مشاعرهم الساكنة وسيعيشون حالة من السعادة.>شخصيات مضحية جدًا تجد متعتها فى سعادة الآخرين لكنها دائمًا ما تنتظر المقابل من المحيطين بها، لذلك تحدث المشاكل لأن ليس كل الأبراج تتمتع بنفس قدر التضحية، ومن هنا يشعرون بالتقصير تجاههم، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد، سيشهد أبناء هذا البرج بعض العراقيل والمشاكل التى ستستوقفهم قليلاً فى بداية اليوم لكن سريعًا ما يستطيعون السيطرة عليها ويعود اليوم على مجراه الطبيعى.>على مستوى العمل والدراسة سوف يجدون بعض المشاكل التى قد تجعلهم أكثر إحباطًا لكن مع انتهاء اليوم سريعًا ما يلتمسون شعاع نور يرجع الأمل لهم ثانيًا، وقد يختزل ذلك الأمل فى كلمة تشجيعية من رؤسائهم.>ستزدهر الجوانب العاطفية فى شخصياتهم وسيجدون فرصًا جديدة لتجديد علاقاتهم لأنهم سيلاحظون مزيد من التضحية مقابل التضحيات التى قدموها من قبل.>يتمتع أبناء هذا البرج بقوة داخلية تجعلهم مصدرًا للبهجة والأمل والتفاؤل لمن حولهم وعلى الرغم من المشاكل التى يتعرضون لها إلا أنهم يحاولون إخفاء ضعفهم حتى يتخطوها، وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم، سيتعرض البرج إلى وعكة على كل المستويات هذا اليوم لكن كالعادة سيتخطاها وستتحسن الأحوال فى نهاية اليوم.>سيبذل هذا البرج مجهودًا كبيرًا لتحقيق طموحاته وأمانيه لذلك لم توقفه بعض المشاكل والإهمال الذى قد يتعرض له من رؤسائهم حتى يحققوا ما تمنون وستعوض هذه الطاقة المبذولة بأخرى إيجابية تجعلهم يستمرون فى طريق تحقيق أحلامهم.>سيكونون الأقل حظًا بين الأبراج فسيكون قلبهم هو نقطة ضعفهم التى دائما ما كانت سببًا واضحًا فى انكسارهم فى بعض الأحيان لكن سريعًا ما تعود تلك القوة الداخلية التى يتمتعون بها حتى تكون دافع لهم للتقدم فى حياتهم العملية.>أبناء هذا البرج شخصيات ‘طموحة لأبعد الحدود، يجيدون المغامرات من أجل تحقيق أحلامهم لذلك فهم من أكثر الأبراج التى تستطيع رسم خطط مستقبلية لأنفسهم وعلى الرغم من المعوقات التى قد تواجههم يستطيعون تخطيها، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الجمعة طبقا لما تقوله خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "سيشهد هذا اليوم تقلبات نفسية كثيرة بين الفرح والحزن لكن مع نهاية اليوم سوف يستقر ".>مشاكل كثيرة ستحيط هذا البرج على مستوى هذا اليوم وعلى مستوى العام بأكمله لكن فى النهاية إصرار أبنائه على النجاح سيواجه هذه المشاكل ويستطيع القضاء على معظمها.>سيكون هذا اليوم بداية مبشرة لأبناء هذا البرج على المستوى العاطفى، فربما يقابلون الشخص المنتظر الذى يقدر طموحهم ويساعدهم على تحقيقها، أو ربما تتجدد علاقة قديمة كادت أن تنتهى لكنها تؤثر بهم كثيرًا ولم يستطيعون نسيانها أبدًا.

الازدواجية وتقلب المزاج والتردد عند الاختيار بين أمرين من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، هذا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظهم يوم الجمعة، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد يجب فى هذه الفترة خلال شهر مارس ستكون حالتهم النفسية أكثر استقرارًا على الرغم من بعض التقلبات التى سوف يشعرون بها قليلاً وفقًا لطبائعهم وصفاتهم إلا أنها الفترة الأكثر حظًا بالنسبة لهم.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العامة

>تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، سيمر هذا البرج بكبوات اقتصادية ومادية ضخمة خلال هذا اليوم وسيستمر تأثيرها لفترات لكن لن يستمر ذلك كثيرًا وستعود الحياة على مجراها مرة أخرى بعد أقل من أسبوع.>يجب أن ينتبهوا على حالهم فربما هذه الكبوات الاقتصادية يكون لها أثر سلبى على صحتهم لذلك يجب أن يخضعوا على الفحوص الطبية ويبتعدون عن التوترات والضغوطات النفسية.>وفقًا للاستقرار النفسى الذى سوف يتمتعون به طوال الفترات المقبلة سيؤثر ذلك إيجابًا على علاقاتهم الشخصية وسيؤدى إلى اكتساب ثقة الآخرين.