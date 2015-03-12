توقعات الأبراج ليوم الخميس 2015/3/12

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/12

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

>يتمتع مواليد برج الحمل بصفات حسنة تتسم فى تحملهم للمسئولية وتجاوز المصاعب والتعلم من الماضى، واليوم يعتبر فرصة جيدة لتفادى الأخطاء التى سقطت فيها سهوًا الأيام السابقة فأنت تعلمت من الماضى، والخسائر التى وقعت بها فى طريقها أن تتحول إلى مكاسب خاصة فى صعيد العمل.>مواليد برج الحمل محبون للمغامرة والسفر ويعتبرون أن هذه الأجواء وقود مهم فى حياتهم للسير فى خطوات ناجحة ومتوازنة، اليوم يحمل لك الكثير من الأخبار السارة فكن على قدر المسئولية التى ستلقى على عاتقك.>لا تقدم على أكثر من خطوة فى هذا اليوم كن محدد الأهداف لتصل إلى النتائج المطلوبة منك، فأنت تعانى من تشتت للأفكار قد يفقدك طاقتك بدون الوصول للنتائج المرجوة منك.

تفاجئك الأقدار بخبر سعيد سيغير مجريات الأمور لتعود البسمة على شفتاك بعد أحداث عصيبة مرت بك فى الأيام الماضية، كن محتفظًا بروحك المعنوية العالية التى تتمتع بها وتدعم بها كل من حولك فى حياتك العملية والاجتماعية.

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/12

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

>يتمتع مواليد برج الحمل بصفات حسنة تتسم فى تحملهم للمسئولية وتجاوز المصاعب والتعلم من الماضى، واليوم يعتبر فرصة جيدة لتفادى الأخطاء التى سقطت فيها سهوًا الأيام السابقة فأنت تعلمت من الماضى، والخسائر التى وقعت بها فى طريقها أن تتحول إلى مكاسب خاصة فى صعيد العمل.>مواليد برج الحمل محبون للمغامرة والسفر ويعتبرون أن هذه الأجواء وقود مهم فى حياتهم للسير فى خطوات ناجحة ومتوازنة، اليوم يحمل لك الكثير من الأخبار السارة فكن على قدر المسئولية التى ستلقى على عاتقك.>لا تقدم على أكثر من خطوة فى هذا اليوم كن محدد الأهداف لتصل إلى النتائج المطلوبة منك، فأنت تعانى من تشتت للأفكار قد يفقدك طاقتك بدون الوصول للنتائج المرجوة منك.

تفاجئك الأقدار بخبر سعيد سيغير مجريات الأمور لتعود البسمة على شفتاك بعد أحداث عصيبة مرت بك فى الأيام الماضية، كن محتفظًا بروحك المعنوية العالية التى تتمتع بها وتدعم بها كل من حولك فى حياتك العملية والاجتماعية.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/3/12

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/12

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/3/12

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>كثيرون لا يستطيعون أن يتعايشوا مع ازدواجية "برج الجوزاء" فهم سريعون الغضب وأيضًا الفرح، ولهذا يجب عليهم إعادة النظر فى أسلوب حياتهم حتى لا يخسروا الأشخاص المحيطين بهم، تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح مواليد برج الجوزاء بالهدوء وعدم التسرع فى اتخاذ القرارات فى الفترة المقبلة.>تسعى دائمًا لجلب المشاكل لنفسك بسبب تدخلك فى أمور الآخرين، اليوم سيحمل لك بعض الأخبار غير السارة، كن مستعدًا لذلك وتقبل ذلك بصدر رحب، وحاول سريعًا تجاوز الأمر لفتح صفحة جديدة مع العالم الخارجى.>حاول أن تراجع مواقفك الأخيرة مع الآخرين، فأنت منحت لأشخاص فرصًا لم تكن من حقهم مما عرضك لمواقف مزعجة معهم، تحمل نتيجة ما فعلت وتجاوز عن هذه الفترة من العمر ولكن تعلم منها كيف تكون أقوى وصاحب اختيار جيد فى الأيام المقبلة.>عطوف حنون ولكنه مزاجى هكذا يصف خبراء الأبراج مواليد برج السرطان، يتأثر سريعًا بمواقف المحطين به، وتقول خبيرة الأبراج "ماجى فرح" اليوم مناسب أن تقوم ببعض الزيارات العائلية التى أهملتها فى الفترة السابقة لتكون قريبًا من محيطك العائلى وعنصر فعال بينهم.>أنت محب لعملك مبدع ومبتكر تحمل لك الأقدار خبرًا سعيدًا يجعلك فخورًا بما قمت بإنجازه فى الأيام السابقة، كن متسامحًا مع بعض الزملاء ممن تسببوا لك فى بعض المشاكل فدائمًا التسامح يحمل طاقة إيجابية لصاحبه تجعله قادرًا على تحمل مصاعب الحياة ومشاكل العمل.>يحتار البعض كيف يتعامل معك فأنت شخص مرهف الإحساس يجب أن تتقبل كل الشخصيات المحيطة بك بكل عيوبها ومميزاتها وتتماشى معها حتى لا تتعرض لأزمات ومشاكل أنت بالتأكيد فى غنى عنها.>يتسم مواليد برج الأسد بالغموض والحيرة للمحيطين بهم فهم محبون للغوص فى مجاهل الأمور، وعدم الإفصاح عما يدور فى خواطرهم ما يسبب للمحيطين بهم أعباء نفسية قد تزول بقليل من الوضوح.>مشاكل تلوح فى الأفق أنت قادر على تجاوزها بقليل من الصبر وكثير من العمل، لا تتعجل الأمور فدائمًا الأشجار تحتاج للوقت لجنى الثمار.

اجعل أمامك هدف تصبو إليه وستكون النتائج مرضية بالصبر، فى الأيام السابقة شهدت الكثير من الخسائر المادية التى ألقت بظلالها على حياتك العملية والعائلية ولكن الأبراج تعدك بمفاجئة سارة فى الأيام المقبلة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>غموضك تسبب لك فى الكثير من المشاكل العاطفية مع الحبيب ومع ذلك لم تحاول أن تغير من تلك الصفة، حاول سريعًا أن تتغلب على غموضك إذا كان غير مقصود فهذا يضر شريك الحياة ويجعله يشعر بالمخاوف تجاهك.

بعض الكلمات الرقيقة قادرة على حل المشاكل، صارح شريك حياتك بما يدور فى خاطرك فلا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش محاط بالأسرار مع أقرب الناس فى حياته.

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/3/12

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

>مواليد برج العذراء يضعون أنفسهم فى مواقف محرجة بسبب تدخلهم فى حياة المحطين بهم، ينصحهم خبراء الأبراج اليوم بالتأنى واختيار ردود الأفعال لكل موقف حتى لا يتعرضون لمشاكل كبيرة.>تتعرض لبعض المشاكل فى محيط العمل وقد تؤدى إلى فقدان الوظيفة لكن سيكون هناك فرصة أفضل فى مكان آخر، فأنت تعلمت من أخطائك وأصبحت قادرًا على الاختيار الجيد، والتعامل مع جميع المشاكل.

المشروع الجديد الذى ستقدم عليه يحمل لك أنباء سعيدة ستعوضك على ما فقدت فى الأيام الأخيرة، حاول أن تكون الرابح الأكبر فلا مجال لمزيد من الخسائر.

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/3/12

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/3/12

>خبراء الأبراج يزفون لك البشرى السعيدة أنك اليوم على موعد لقضاء يوم سعيد مع الحبيب، باستطاعتكم خلق الأفكار الرومانسية التى تجلب السعادة على علاقتكم فأنت بحاجة إلى هذه الأجواء السعيدة فى هذا اليوم، وسوف يكون اليوم لا ينسى فالحب يمثل فى حياة مواليد "العذراء" الوقود الذى يدفئ الحياة ويجعلها أكثر إشراقًا.>يطلبون المثالية فى كل شىء، وينسون أنفسهم أحيانًا، ما يجعل كفة الميزان تميل، تخبره الأبراج أن اليوم مثالى لإنجاز الأعمال المعلقة والمؤجلة فهذا سيسمح لهم فى الأيام المقبلة الشعور بالتميز والنجاح.>كان اختيارك موفقًا فى الأيام السابقة فى الطريق الذى سلكته لتصل إلى تحقيق أحلامك، اليوم سيكون نقطة الانطلاق نحو حياة عملية جديدة مليئة بالنجاحات، لا تتردد وكن على قدر المسئولية فأنت قادر على فعل ذلك وأكثر هذا ما يؤكده لك خبير الأبراج محمد فرعون لليوم.>ربما اليوم أحد الأيام السعيدة التى ستمر فى حياتك دون ترتيب من ولكن الأقدار اليوم تتماشى مع كل ماتتمناه، الحبيب يفاجئك ببعض الأخبار السعيدة التى تعمل على زوال المشاكل التى ظهرت فى الأيام الخيرة بينكما.>دائمًا تضعهم الظروف فى موقع المسئولية، فتكون النتيجة مبهرة لكل من حولهم فهم قادرون على تحمل المصاعب وتجاوز المواقف الصعبة بكل همة وحماس.

يقول خبراء الأبراج سيكون يوم الخميس محملاً بالكثير من الأعمال ولكن ستكون مكللة بالنجاح والترقى فى الوظيفة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

>هناك تغيرات فى مجال عملك ولكن الأيام المقبلة ستحمل لك أخبارًا سعيدة ومبهجة تغير مجريات حياتك للأفضل وتجعل منك إنسانًا فى المقدمة دائمًا.

أفكارك المضيئة أصبحت محل إشادة من رؤسائك فأنت إنسان مبدع وخلاق وتطمح دائمًا لإيجاد أفكار جديدة تجعلك مميز دائمًا فى مجالك.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/3/12

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/3/12

>الفرصة مناسبة للسفر مع شريك حياتك لقضاء بعض الأوقات السعيدة التى ستعمل على تجديد الحياة بينكم لتكون الأيام المقبلة أفضل وأكثر رومانسية ودفئًا.>يمتاز مواليد برج "القوس" بالتمرد والثورة على الأوضاع المغلوطة، لا يخافون من العواقب فدائمًا لديهم القدرة على مواجهة الصعاب وتحمل نتيجة قرارتهم مهما كانت صعبة ومصيرية.>خبير الأبراج محمد فرعون يرى أن يوم الخميس سيكون نقطة فارقة فى حياة برج القوس من النواحى العملية، فالأقدار تحمل له مفاجئة طال انتظارها وأخيرًا ستكون هناك انفراجة غير مسبوقة والنجاح سيدق الباب بقوة فى الفترة المقبلة.>ينصح خبير الأبراج مواليد برج القوس بعدم التخلى على الحبيب فهناك غيمة من المشاكل فى طريقها للزوال وستنعم بحياة سعيدة يملؤها الحب والاستقرار.>طيب وحنون ولديه قدرة على تحمل كل من حوله بصمت يجعلك أسيرًا لكرم أخلاقه، هذا ما يميز مواليد برج "الجدى" عن غيرهم من الأبراج.

الخميس سيكون يوم الأخبار السارة سواء على المحيط العملى أو العائلى استمتع بذلك فأنت شخص تستحق الكثير.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/12

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/12

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>يراك زملاؤك شمعة تحترق من أجل الآخرين فدائمًا تمد يد المساعدة دون انتظار مقابل أو كلمة شكر، ما يجعل ذلك محل تقدير من مديرك، يقول خبير الأبراج: "محمد فرعون" لديك فرصة للترقى فى الوظيفة فكل السبل تمهد لك ذلك.>يشعر الشريك بمدى تفانيك فى حبه ويرى أنك تتحمل من أجلة الكثير وينصحك خبير الأبراج محمد فرعون أن تستمر فى طريقة حبك الأفلاطونية فأنت إنسان تعطى ولا تنتظر أن تأخذ مقابلاً لذلك.>محب للناس ولكنه قليل الأصدقاء فهو يرى أن صديقًا واحدًا وفيًا ومخلصًا أفضل من الكثيرين غير المخلصين، ويقول خبير الأبراج محمد فرعون، الخميس، سيكون يومًا مميزًا فأنت تنتظر حدثًا سعيدًا على وشك أن يكون حقيقة.>الأيام السابقة شهد مواليد برج الدلو، كثيرًا من المشاكل ونهاية الأسبوع سيكون عطلة سعيدة تجعلهم ينعمون بقدر من الراحة النفسية، ويقول خبير الأبراج محمد فرعون: "ستشهد الأيام المقبلة الكثير من الأخبار السارة التى ستعوض ما فات لتكون فاتحة خير ".>نهاية قصة الحب التى كنت تعيشها ليست نهاية المطاف فأنت قادر على تجاوز الأزمة العاطفية، وهناك شخص بالجوار يتمنى أن يكمل حياته بجوارك، افتح قلبك ليدق الحب بابك من جديد ويبدل برودة الأيام بدفء وسعادة.>يتسمون بالقلق والخوف الدائم على من يحبون، لا يستطيعون أن يتحملوا المسئولية مما يجعلهم عرضة للنقد طوال الوقت، يشهد اليوم لهم الكثير من المفاجآت التى ستغير من تفكيرهم تجاه الآخرين، ليكون أكثر تفاعلاً مع محيطهم ويشعر بأهميتهم المحيطين بهم.>يرى خبير الأبراج محمد فرعون، أن أصحاب برج "الحوت" مبدعون ويتناسب معهم الأعمال التى تتطلب فكر وتجديد، واليوم سيكون مواليد برج الحوت على موعد مع الأقدار عندما يكرمون على أحد أعمالهم التى سترى النور ويكون لها مكان وسط العالم.>ويقول خبير الأبراج محمد فرعون: "تحمل الحبيب منك فى الفترة السابقة الكثير من الانتقاص، كن مدركًا لخطورة صبره حتى لا يتحول الأمر إلى عناد لا يحمد عقباه".

هدية بسيطة قادرة على خلق جو من الدفء العاطفى، الكلمات البسيطة التى قد تكتب على بطاقة صغيرة ستفوح بالتأكيد بمشاعرك نحو الحبيب لا تتردد فاليوم مناسب لتلك التصرفات الرومانسية.