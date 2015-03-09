حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/9

تقول جمانة قبيسى خبيرة الفلك فى توقعاتها ليوم الاثنين 9 مارس لبرج الدلو أنه من المتوقع أن يكون أصحاب البرج على وفاق وانسجام تام مع المحيطين بهم، سواء على المستوى الشخصى أو المهنى، وتنصح "قبيسى" بضرورة استغلال هذا التناغم فى تقوية العلاقات والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح فى الأوقات العصيبة التى تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.

توقعات محمد فرعون لبرج الدلو الاثنين 9 مارس 2015

>ويتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يشهد هذا اليوم الكثير من الأخبار السارة على غير العادة، كما ستشهد الفترة المقبلة كثيرًا من التوتر على مستوى عملك، إلا أنك تملك شبكة كبير من العلاقات عليك أن تستغلها الآن لكى تحصل على فرصة أفضل ووضع مهنى مستقر.

كارمن شماس تتوقع لأصحاب برج الدلو فى شهر مارس عمومًا

>قد لا يكون الشهر بالصفات التى تحلمين خاصة على المستوين المهنى والعملى! فالأجواء المحيطة بك لا تساعد فى انطلاقة حيويتك وإظهار قدرتك على الفعل أو التفاعل مع الآخرين. لكن الأجواء العاطفية ومشاعر الحب التى تحيط بك تشكّل لك تعويضًا كبيرًا.