إعادة فتح موانئ السويس وشرم الشيخ

أعلن عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السويس الأربعة السويس والأدبية والسخنة والزيتيات أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية وانتظام حركة الملاحة واستمرار أعمال الشحن والتفريغ، كما تم إعادة فتح ميناء شرم الشيخ.

وأضاف فى بيان إعلامى أن ميناء شرم الشيخ استقبل اليخت أوشن فيكتوريا قادما من بورسعيد.

كما يتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومراكز عمليات الموانئ الخريطة المناخية للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.

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