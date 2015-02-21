مصادر مقربة من الرئيس اليمنى المستقيل : هادى لن يلقى خطابا اليوم

صرحت مصادر مقربة من الرئيس اليمنى المستقيل عبد ربه منصور هادى بأن هادى لن يرأس أى اجتماع لأى قوى سياسية خلال الـ 24 ساعة القادمة على الأقل فى عدن كما أنه لن يظهر ليلقى أى خطاب سياسى".

ونقل موقع "عدن الغد" عن مسئول فى السلطة المحلية بمحافظة عدن إنه التقى هادى عصر اليوم وكان متعبا من أثر الرحلة من صنعاء إلى عدن عبر تعز ، وطلب منحه فرصة الراحة.

وأوضح المسئول أن هادى لن يرأس أى اجتماع خلال الـ24 ساعة وأنه نفى صحة الأنباء التى تحدثت عن توجيهه لخطاب سياسى عبر تلفزيون عدن فى وقت لاحق.

وأشار المسئول إلى أن هادى أبلغ من التقوا به أنه متمسك بقرار الاستقالة، يذكر أن الرئيس اليمنى المستقيل كان قد تمكن من الهروب من صنعاء فى وقت سابق اليوم ، وتوجه إلى عدن -جنوب البلاد- عبر محافظة تعز ، بعد أن ظل محاصرا داخل منزله فى العاصمة اليمنية من قبل عناصر حوثية مسلحة والتى تسيطر حاليا على صنعاء.

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