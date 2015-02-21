موجز أخبار مصر للساعة6.. الرئيس يتعهد بإصلاحات تشريعية لدعم الاستثمار

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تغطية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، المدير التنفيذى لشركة "إينى الإيطالية" لمناقشة التنسيق فى مجالات الطاقة، وتأكيدات الرئيس اعتزام الحكومة الإعلان عن إصلاحات تشريعية جديدة، لدعم الاستثمار خلال مؤتمر مارس الاقتصادى المقرر عقده فى شرم الشيخ.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" كواليس الحكم ببراءة المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 آخرين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فى الجلسة التى تغيّب عنها الوزير الأسبق، وحضرها عدد من أفراد أسرته.

وواصل "اليوم السابع" تغطيته لتطورات الأوضاع على الحدود المصرية ـ الليبية، واستمرار توافد المصريين العائدين من ليبيا، والذين بلغ عددهم منذ صباح أمس وحتى اليوم، 2967 مواطناً، بحسب تأكيدات مديرية أمن مطروح.. وفيما يلى موجز أنباء السادسة..

الرئيس السيسى خلال لقاء المدير التنفيذى لشركة إينى الإيطالية: إعلان إصلاحات تشريعية جديدة لدعم الاستثمار خلال مؤتمر مارس..لم نتخلف يوما عن التزاماتنا الدولية ..وسددنا جزءا من مستحقات شركات النفط

بعد استقبال السيسى المدير التنفيذى للشركة.. "إينى الإيطالية" أكبر شركات الطاقة الأجنبية فى مصر.. تنتج 220 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميًا.. وتمتلك 76% من منطقة امتياز مليحة بالصحراء الغربية

بالفيديو والصور.. محاكمة المتهمين بـ"تصدير الغاز لإسرائيل".. المحكمة تقضى ببراءة سامح فهمى و5 آخرين.. وزير البترول الأسبق يتغيب عن الجلسة.. وشقيقه ونجله يبكيان ويتبادلان القبلات والأحضان فرحًا بالحكم

الخارجية تهيب بالمصريين فى ليبيا توخى أقصى درجات الحذر

"سامح شكرى" يتفقد خلية الأزمة الخاصة بليبيا بمقر وزارة الخارجية

بالأسماء.. منفذ السلوم يستقبل جثامين 6من المصريين ضحايا تفجيرات ليبيا.. وعودة 2967مواطنًا خلال 24ساعة.. والأسوشيتدبرس: غموض حول مصير 4 مواطنين.. والموانئ البرية: 50% من العائدين لا يمتلكون أوراق إثبات

نائبة جمهورية رفيعة بالكونجرس تهدد بتعليق أموال المساعدات ما لم يتم دعم مصر فى حربها ضد داعش.. جرانجر تطالب أوباما بدعم القاهرة بطائرات F-16 ودبابات إبرامز.. وتحذر الرئيس الأمريكى من المحاسبة

قائد القوات الجوية الليبية: داعش يسيطر على مطارات يستقبل منها أسلحة قطرية

قائد القوات الجوية الليبية: كل ما يحدث من إرهاب هدفه مصر وليس ليبيا

بالصور.. أعضاء تمرد يكسرون "القلل" أمام السفارة القطرية احتفاء برحيل السفير

المظاهرة الإلكترونية لدعم الجيش المصرى تنطلق بـ10 هاشتاجات ضد الإرهاب.. رواد مواقع التواصل يوثقون حبهم لرئيسهم وقواتهم المسلحة بمشاركة الأغانى الوطنية.. ويرفعون شعار: "اسمى التل اللى ما يختل"

مديرية أمن مطروح: عودة ٢٩٦٧ مصريا من ليبيا منذ صباح أمس وحتى اليوم

داعش يهدد إيطاليا بهاشتاج "نحن قادمون روما".. والإيطاليون يردون بسيل من التعليقات الساخرة.. ويحذرونه من الكثافة المرورية وتأخّر القطارات.. والحكومة تشعر بالقلق

وضع معتز مطر ومحمد ناصر الإعلاميين بقناة الشرق على قوائم ترقب الوصول

بالصور.. تفاصيل ضبط خلية بورسعيد لاستهداف الجيش ومحولات الكهرباء.. مهندس وكهربائى وطالب علوم ومقاول صنعوا عبوات فى شقة بحى الزهور.. و"حمادة وكيمو ومسعود وعماد وبلال" نفذوا التفجيرات

تأجيل محاكمة 51 متهمًا فى قضية أحداث سجن بورسعيد العمومى لجلسة غدٍ

شهادة مساعد وزير الداخلية فى محاكمة 51 متهما بـ"أحداث سجن بورسعيد": بعد محاكمة مبارك الضباط كانوا يفكرون جيدا قبل إطلاق عيار.. ولم يصدر أمر بإطلاق نار.. والاقتحام كان لإخراج النزلاء

وزارة الصحة: 9680 مرشحًا محتملًا سجلوا للكشف الطبى حضر منهم 9204

مصدر بمحكمة جنوب القاهرة: "النور" و"فى حب مصر" فقط من استكملا أوراقهما

تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات.. وتحديد جلسة 25 فبراير لنظر الطعون على قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر.. ومصادر: تأجيل سباق البرلمان فى حالة البطلان

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