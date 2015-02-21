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استبعاد بيرين وتوبا وهازال كايا نهائياً عن مسلسل "السلطانة كوسيم"

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استبعاد بيرين وتوبا وهازال كايا نهائياً عن مسلسل "السلطانة كوسيم" استبعاد بيرين وتوبا وهازال كايا نهائياً عن مسلسل "السلطانة كوسيم"

السبت 21-02-2015 18:55

عمان- سميرة حسنين

بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بترشيح الممثلات التركيات الثلاثة اللواتي يتمتعن بشعبية هائلة في تركيا والشرق الأوسط: بيرين سات وتوبا بويوكستون وهازال كايا لدور السلطانة كوسيم، بدأ تيمور ساوجي منتج العمل التحضير لمسلسله التاريخي "السلطانة كوسيم" التي تعتبر أخطر وأقوى سلطانة عرفتها الإمبراطورية العثمانية.
وكانت الممثلة الشابة داملا سونميز الشهيرة بجيهان في "حكاية حب" قد قامت بدور السلطانة كوسيم في شبابها في فيلم سينمائي قبل أربع سنوات ونصف، وعرضته قناة mbc1 مدبلجاً بالعربية.
الدور عرض على الممثلة بيرين سات التي لم تتحمس له ولم تبد موافقتها عليه بسبب إعتراض زوجها كينان دوغلو على قيامها ببطولته، من شدة غيرته عليها لوجود مشاهد غرامية كثيرة بينها وبين بطل المسلسل.
وبعد رفض بيرين، سرّبت مصادر مقربة من المنتج تيمور ساوجي سربت خبر إستبعاد للنجمتين توبا بويوكستون وهازال كايا نهائياً عن بطولته، وأنه يبحث بجدية عن نجمة جديدة غير معروفة على غرار ما فعل بإسناده دور السلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان" للممثلة مريم أوزيرلي التي لم يكن أحد يعرفها قبله لإقامتها طوال حياتها في ألمانيا .
ومن المتوقع أن ضخامة الإنتاج في مسلسل "السلطانة كوسيم" ستضاهي إنتاج "حريم السلطان"، ومن المفترض البدء في تصويره في سبتمبر المقبل.

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سيدتي