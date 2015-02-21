براز طفلك يحدد صحته ويكشف مرضه

براز الطفل يعد مؤشرًا مهمًا للكشف عن صحة الطفل، سواء كانت جيدة، أو مصاب ببعض الأمراض التى تؤثر عليه.

وفى هذا السياق تقول الدكتورة منال السيد عبد المجيد أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إنه يجب على الأم بعد الولادة أن تتابع براز الطفل، حتى تكتشف إصابته ببعض الأمراض التى تمثل خطرًا على صحته، مشيرة إلى أنه من الضرورى أن تنتبه لكمية وعدد مرات ولون براز الطفل، وذلك منذ أول يوم ولادته، فبالنسبة لبراز الطفل حديث الولادة فالطبيعى أن يكون لونه أسود لزج ويستمر لمدة يومين، ثم يتحول إلى اللون الأسود المخضر فى اليوم الثالث، إلى أن يتحول على نهاية الأسبوع إلى اللون الأصفر.

المعدل الطبيعى لعدد مرات تبرز الطفل:

وتستطرد منال حديثها قائلة "إن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، يكون عدد مرات تبرزهم من 4 إلى 5 مرات، وأحيانا تكون مرة واحدة دون أن يستدعى ذلك القلق، نظرا لاختلاف كل طفل عن الآخر.

أما بالنسبة للبراز الأخضر فهو نتيجة لتبديل الرضاعة من ثدى لآخر، دون الانتظار لفترة، فيأخذ الطفل السكر المتواجد فى اللبن الخفيف الذى يرضعه أولا، ولذا يجب الانتظار بعد إرضاع الطفل من ثدى واحد لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة قبل الانتقال إلى الثدى الثانى.

وتوضح أستاذ طب الأطفال أن اللون غير الطبيعى لبراز الطفل يعد دليلا على الحالة المرضية، ففى حالة استمرار براز الطفل الأسود بعد شهر من الولادة، قد يدل ذلك على الإصابة بالانسداد المعوى، وأيضا وجود دم ببراز الطفل يدل على وجود تشققات حول فتحة الشرج.

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