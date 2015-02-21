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مدير الأمن الجديد يفاجئ الأكمنة والتمركزات الأمنية ببورسعيد

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مدير الأمن الجديد يفاجئ الأكمنة والتمركزات الأمنية ببورسعيد مدير الأمن الجديد يفاجئ الأكمنة والتمركزات الأمنية ببورسعيد
قام اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بجولة تفقدية مفاجئة على أرض الواقع، للوقوف على مدى استعدادات الأكمنة الخارجية بطريق بورسعيد الإسماعيلية وطريق دمياط والطريق الدائرى والتمركزات داخل وخارج المدينة، للاطمئنان على الحالة المعنوية للضباط والجنود.

فيما أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، أصدر تعليمات لكافة القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة والمرور اليومى على الخدمات الأمنية بكافة المواقع داخل وخارج المدينة والمنافذ الجمركية.

ولفت المصدر أن مدير الأمن شدد على بذل الجهود أثناء الخدمات الأمنية بتأمين المجرى الملاحى من خلال اليقظة التامة، للحفاظ على الاستقرار الأمنى المتمثل فى أمن وشعبها.

ومن جانبه أكد المصدر أن هناك تحفيزا للضباط والجنود لما يبذوله من مجهود للحفاظ على المنظومة والخطط الأمنية بجانب محاسبة المقصرين فى آداء العمل المنوط بهم.

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