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محافظة الوادى الجديد تستعد لموسم حصاد القمح بإجمالى 182 ألف فدان

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محافظة الوادى الجديد تستعد لموسم حصاد القمح بإجمالى 182 ألف فدان محافظة الوادى الجديد تستعد لموسم حصاد القمح بإجمالى 182 ألف فدان
تستعد مديرية الزراعة بالوادى الجديد، بالتنسيق مع مديرية وبنك التنمية والائتمان الزراعى والجهات المختصة لموسم حصاد القمح بمراكز المحافظة، بإجمالى 182 ألف فدان.

ويأتى محصول القمح بطفرة فى زيادة المساحة المزروعة عن الموسم الماضى، بإجمالى 52 ألف فدان حيث يتم تجهيز وحصر الكميات اللازمة من الوقود الذى يستخدم فى معدات الحصاد والدراس لتوفيرها بمعرفة مديرية التموين، كما يتم تجهيز الشون الخاصة بتخزين المحصول وتجهيز فوارغ التعبئة تمهيدًا لبدء موسم الحصاد.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة فى تصريحاتٍ صحفية، إن المديرية حققت طفرة فى نسبة المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم على حساب محاصيل الأعلاف التى تستهلك كميات كبيرة من المياه بزيادة قدرها 52 ألف فدان عن العام الماضى.

وأشار إلى أن نسبة إنتاجية الفدان من القمح بلغت حوالى 16 إردبًا فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة الإنتاجية للفدان فى منطقة شرق العوينات من 18 إلى 22 إردبًا للفدان فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة إنتاجية الفدان فى الحقول الإرشادية طفرة كبيرة بإجمالى 29.5 إردب للفدان، والتى حصل بها أحد المزارعين على المستوى الثالث فى إنتاجية القمح على مستوى الجمهورية، وتم تكريمه فى مركز البحوث الزراعية بالمحافظة.

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مصر 365

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