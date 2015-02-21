إغلاق خمسة موانئ بالبحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانى السويس الأربعة السويس والأدبية والزيتيات والسخنة بعد فتحهم لمدة ساعتين، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، فضلاً عن استمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ.

وأضاف فى بيان إعلامى أن شدة الرياح تتراوح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية مضطربة،كما لفت إلى ارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار بالبحر الأحمر مما يعوق الحركة الملاحية.

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