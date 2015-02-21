أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إغلاق خمسة موانئ بالبحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

Google+ Print
إغلاق خمسة موانئ بالبحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية إغلاق خمسة موانئ بالبحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية
أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانى السويس الأربعة السويس والأدبية والزيتيات والسخنة بعد فتحهم لمدة ساعتين، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، فضلاً عن استمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ.

وأضاف فى بيان إعلامى أن شدة الرياح تتراوح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية مضطربة،كما لفت إلى ارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار بالبحر الأحمر مما يعوق الحركة الملاحية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365