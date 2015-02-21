أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: ارتفاع معدلات الانتحار بين الرجال فى مرحلة منتصف العمر

Google+ Print
دراسة: ارتفاع معدلات الانتحار بين الرجال فى مرحلة منتصف العمر دراسة: ارتفاع معدلات الانتحار بين الرجال فى مرحلة منتصف العمر
دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من ارتفاع حالات الانتحار بين الرجال فى منتصف العمر، خاصة المرحلة العمرية مابين 45 – 59 عاما، بسبب الإفراط فى احتساء الخمور، إيذاء النفس، فضلا عن رفض طلب المساعدة فى كثير من الأحيان إلقاء اللوم على الآخرين.

وقد حذر الخبراء من الاتجاه المتزايد للعديد من الرجال نحو الإقدام على الانتحار بسبب إدمان الكحوليات، وإيذاء النفس، بالإضافة إلى رفض طلب المساعدة، مشددين على أن الأرقام لم تكن بالمفاجأة نظرا للأبعاد الاقتصادية الصعبة التى يقع الكثير من الرجال فريسة لها.

فقد بلغ عدد الرجال الذين يقدمون على الانتحار على معدل له منذ أكثر من عقد من الزمان، خاصة فى الفئة العمرية التى تراوحت أعمارها مابين 45 – 59 عاما والأكثر عرضة للخطر.

وكشفت أرقام جديدة نشرت مؤخرا تكشف عن أن الرجال أكثر عرضة بمعدل 3 مرات للانتحار عن النساء.

وعلاوة على ذلك، فإن نسبة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بنى 45 -59 عاما أكثر الفئات تضررا من البطالة وسوء الحالة الاقتصادية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365