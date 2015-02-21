باحثون أمريكيون: نظام خاص بالأذن يحمى من الأصوات العالية

اكتشف الباحثون نظامًا جديدًا لتقليل الآلام التى تسببها الأصوات العالية للأذن، خلال دراسة أجريت فى كلية طب فاينبرج التابعة لجامعة نورث ويسترن فى الولايات المتحدة الأمريكية.

اكتشاف مسار عصبى جديد من الأذن للدماغ:

>وفقًا لموقع هيلث داى الطبى الأمريكى، فإن الباحثون كشفوا عن وجود مسار اتصال عصبى من "القوقعة" (جزء من الأذن الداخلية) إلى الدماغ، ويعمل على التحذير من الضوضاء الشديدة التى تسبب الألم وتلف الأنسجة، وبالتالى فقدان السمع، وهذا النظام هو الذى يجعل الإنسان يضع أصابعه فى أذنه تلقائيًا عند وجود أصوات عالية، كالانفجارات أو أصوات تنبيه السيارات.

الضوضاء تسبب فقدان السمع:

>يقول قائد الدراسة بروفيسور جيمى جارسيا أنوفيروس، أن الضوضاء العالية تتسبب فى فقدان السمع، لأنها تتلف الخلايا العصبية المسئولة عن إحساس الصوت والموجودة فى قوقعة الأذن، وتعرف باسم خلايا الشعر، لأنها رقيقة جدًا كالشعر، لكن المسار العصبى الجديد المكتشف يساعد على حماية هذه الخلايا.

نحتاج المزيد من الدراسات على البشر:

>مما يذكر أن الدراسة تمت على فئران التجارب، ويعتقد الباحثون وجود مثل هذا النظام العصبى فى البشر، لذا يحتاج الباحثون إلى المزيد من الدراسات لتصوير عمل الدماغ وتأثير هذا النظام عليه، ويمكن أن تفتح هذه الدراسة بابًا كبيرًا فى علاج فقدان السمع.

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