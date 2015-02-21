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منظمات حقوقية: الأنماط الصحية تجنب 60% الوفاة قبل 75 عاما

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منظمات حقوقية: الأنماط الصحية تجنب 60% الوفاة قبل 75 عاما منظمات حقوقية: الأنماط الصحية تجنب 60% الوفاة قبل 75 عاما

لندن أ ش أ

أكد عدد من المجالس الحقوقية فى بريطانيا، ضرورة بذل المزيد من الجهد، للحد من انتشار مطاعم الوجبات السريعة فى محاولة لمكافحة البدانة، فى الوقت الذى تحذر فيه الرقابة الصحية من إمكانية تجنب اثنين من كل ثلاث حالات وفاة قبل سن 75 عاما.
>وتكشف الضوابط الجديدة الصادرة عن المعهد الوطنى للرعاية والصحة فى بريطانيا عن ضرورة تقليل الأشخاص لمعدلات استهلاكهم للدهون، فضلا عن تغيير أنماط الحياة غير الصحية التى يحيونها مع تبنى أنظمة غذائية صحية.
>وشددت الدراسة على أن تغيير أنماط الغذاء غير الصحية مع الإقلاع عن التدخين والكحوليات يسهم فى تقليل فرص الوفاة المبكرة، الإصابة بأمراض القلب، الكبد، والجهاز التنفسى.
>ففى كل عام، يلقى 150,000 شخص حتفه فى بريطانيا سنويا قبل بلوغه سن الـ75 عاما، وفقا لأحدث التقديرات الطبية التى أجريت فى هذا الصدد، بالإضافة إلى إمكانية تجنب 103,000 حالة وفاة سنويا.
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