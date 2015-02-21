اضطراب الشهية من أهم أعراض القلق النفسى

القلق النفسى واضطرابات المزاج من أخطر الاضطرابات النفسية التى يعانى منها الفرد، لأن الحياة اليومية بما فيها من اضطرابات ومشكلات وضغوط قد تسهل من مهمة تسلل القلق إلى نفوس البعض.

القلق النفسى واضطراب الشهية

وحسبما يؤكد الدكتور محمود على المعالج النفسى، فالقلق النفسى قد يصيب الجسم بمشكلات عضوية، كاضطراب حاد فى الشهية أو اضطراب قوى فى الأمعاء، فيعانى المريض حالة خلل ملحوظ فى شهيته، إما بالشعور بفقدان الشهية التام، وفى هذه الحالة يصبح المريض أكثر زهدا فى تناول الطعام والإقبال عليه نتيجة اضطرابه النفسى وشعوره بالقلق الدائم، وقد يؤدى به إلى الإصابة بالهزلان، والضعف العام وبعض التطورات العضوية الخطيرة الأخرى.

وتابع محمود "قد يشعر المريض بحالة من النهم الشديد، ورغبة فى تناول الطعام على الدوام، وهو ما يعرضه للإصابة بالسمنة الفرطة والدخول فى دوامة الاكتئاب".

القلق النفسى واضطراب الأمعاء

ويضيف محمود "قد يعانى المريض حالة ألم مبرح بالمعدة، نتيجة تعرضه لقلق نفسى بالغ، أو شعور بالغثيان ورغبة فى التقيؤ، أو الشعور بمرارة أو مذاق لاذع أو حمضى فى فمه، وكلها أعراض ناتجة عن الإصابة بالقلق النفسى والتى تستوجب العلاج السريع والتدخل من مختص نفسى متخصص للسيطرة على الحالة".